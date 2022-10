Luminarie di Natale a Saronno: luci a LED già nel 2021 per risparmiare e inquinare meno

Se a Varese le luminarie natalizie saranno concentrate per la maggior parte ai Giardini Estensi, come ha confermato l’assessore Ivana Perusin, a Saronno già dallo scorso anno l’amministrazione comunale, in accordo con il distretto del commercio e con Ascom aveva pensato all’ambiente. Le luminarie natalizie saronnesi, infatti, erano tutte a LED già a Natale 2021, per una scelta di risparmio energetico, contenimento costi e rispetto dell’ambiente. Quest’anno si replicherà con la stessa filosofia, dunque.

Nel 2021 vennero posizionati, con qualche ritardo dovuto a problemi di consegna del materiale, cubi illuminati che riproducevano le immagini d’arte presenti all’interno del Santuario di Saronno, mentre le vie del centro erano state illuminate con fili di luce. La chiesa Prepositurale, in piazza Libertà, aveva un’illuminazione fatta di proiezioni e luci. Tutto nel segno, anche, del risparmio energetico.