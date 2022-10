Lunedì 24 ottobre un incontro online per conoscere l’affido famigliare

L’iniziativa è organizzata dai Comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale di Saronno, in collaborazione con la Cooperativa ProGes

I Comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale di Saronno, in collaborazione con la Cooperativa ProGes, organizzano una serata informativa gratuita per presentare le varie forme di accoglienza necessarie a minori che vivono in situazioni di fragilità e bisogno.