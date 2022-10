Lunedì coi temporali poi torna l’«ottobrata» anche a Varese

Temporali su Verbano e Lario oggi, lunedì 24 ottobre, con clima che mette freddo a guardare le finestre da dentro casa, coi caloriferi spenti e la nebbiolina per strada, ma che appena usciti fa capire che la situazione sotto il profilo climatico non è ancora quella dell’autunno inoltrato. Anzi. L’«ottobrata», il caldo prolungato che si spinge verso il cuore della stagione fredda, ancora persiste e ci farà compagnia anche nei prossimi giorni in cui le temperature massime supereranno anche i 20 gradi.

SITUAZIONE – “Correnti in quota da SW raggiungono la regione Padano-Alpina spinte dalla bassa pressione con minimo sulle Isole Britanniche. Una perturbazione sta transitando sui nostri cieli e si allontanerà in serata. In seguito nuovamente soleggiato con aumento della pressione atmosferica. Le temperature restano al di sopra delle medie del periodo“, dicono dal centro geofisico prealpino di Varese.

PREVISIONI – Lunedì: “Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse di debole intensità. A metà giornata rovesci più intensi con possibili temporali tra Verbano, Ticino e Lario e nel tardo pomeriggio anche tra Orobie e Garda. Neve sulle Alpi sopra i 2800 m. Temperature in lieve calo.”

Martedì “Parzialmente soleggiato con passaggi nuvolosi in mattinata. Schiarite estese nel pomeriggio. Asciutto. Banchi di nebbia nella notte. Temperature in lieve aumento”.

Mercoledì “In parte soleggiato con passaggio di nubi alte. Asciutto. Banchi di nebbia nelle ore più fredde. Temperature massime in lieve aumento. Mite durante il giorno“.

TENDENZA – Giovedì 27 ottobre: generalmente soleggiato e asciutto. Banchi di nebbia nelle ore più fredde. Temperature senza variazioni. Venerdì 28 ottobre: soleggiato con passaggi nuvolosi. Asciutto. Temperature senza variazioni.