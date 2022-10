L’Università dell’Insubria partecipa alla nuova Rete Italiana dei Servizi Geologici

L’Università dell’Insubria, insieme ad altri dodici atenei e a tre enti di ricerca, parteciperà in modo attivo al progetto GeoSciences IR, una nuova infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) i cui lavori sono stati inaugurati quest’oggi – giovedì 13 ottobre – a Roma, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali.

La RISG servirà a mettere a disposizione dati, servizi e strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo nei diversi ambiti delle scienze della Terra: è finanziata dal Ministero dell’Università e della ricerca nell’ambito del PNRR ed è coordinato dall’ISPRA, ovvero dall’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale.

La rete si concentrerà su dodici temi prioritari: attività estrattive, difesa del suolo, uso e consumo di suolo, sinkholes, fenomeni franosi, tettonica attiva, patrimonio geologico, geologia marina, Copernicus e servizi di geologia operativa, modellazione geologica 3D, cartografia geologica e geotematica, banche dati, metadati e servizi. I lavori, partiti avranno una durata 30 mesi, al termine dei quali l’infrastruttura dovrà restare pienamente operativa per almeno 10 anni. Il team dell’Insubria che partecipa all’iniziativa è formato da Chiara Cappellini, Alessandro Michetti e Maria Francesca Ferrario. (foto in alto, da sinistra a destra)

Oltre all’Università dell’Insubria il progetto coinvolge le università dell’Aquila, di Bari, di Cagliari, di Milano Bicocca, del Molise, di Napoli Federico II, la Sapienza di Roma, di Salerno, il Politecnico di Torino, di Trieste, della Tuscia e di Palermo. Gli enti aderenti sono invece l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.