Luvinate al centro del progetto LIFE ClimatePositive per la gestione responsabile delle foreste

Il Comune di Luvinate insieme ad ETIFOR, con il coinvolgimento di altri enti di livello nazionale come Università degli Studi di Padova, FSC Italia, Regione Lombardia, ERSAF, CREA, WALDEN ed ETICAE si é aggiudicato il bando Life dell’Unione Europea, per un finanziamento di circa 3.000.000 di euro.

«Una sfida iniziata nell’agosto 2021, entrata ora nella fase operativa, con il primo appuntamento a Padova nel giorni scorsi. L’obiettivo è quello di promuovere finanziamenti innovativi per la gestione responsabile delle foreste, a partire dall’associazionismo forestale e la nostra esperienza di ASFO Valli delle Sorgenti fondata dal Comune e Parco Campo dei Fiori», commenta il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani.

Il progetto

Per migliorare la gestione delle foreste italiane, contrastando l’abbandono e il degrado, il progetto LIFE ClimatePositive vuole favorire l’associazionismo forestale e promuovere un’armonizzazione delle forme associative a livello nazionale. In particolare il progetto mira a creare sia una metodologia condivisa per la creazione di associazioni SMART, che una serie di strumenti per facilitare l’accesso dei piccoli proprietari forestali a forme di finanziamento pubblico e privato. Inoltre, il progetto vuole creare una metodologia nazionale per la misurazione e il monitoraggio dello stoccaggio del carbonio nei progetti forestali, promuovendo anche il Codice Forestale Nazionale del Carbonio. In questo modo il progetto vuole facilitare il reperimento di finanziamenti privati per le attività di gestione che aumentano lo stock di carbonio, tenendo anche in considerazione le iniziative di carbon farming previste dalla Commissione Europea e la certificazione FSC.

Etifor, promotore insieme a Comune di Luvinate e FSC Italia dell’idea progettuale, coordinerà il progetto. Inoltre promuoverà l’approccio SMART per le associazioni forestali creando, insieme al Dip. TESAF dell’ Università degli Studi di Padova e alla piattaforma WOWnature, un toolkit per aiutare i gestori forestali nel reperimento di finanziamenti privati. Inoltre, grazie alla sua lunga esperienza, Etifor accompagnerà le aree forestali all’ottenimento della certificazione FSC e nell’applicazione della procedura per la verifica dei servizi ecosistemici.