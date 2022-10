A Luvinate si prova a far fronte all’aumento dei costi dell’energia

In considerazione della crisi energetica e dell’aumento dei prezzi di gas ed energia (al momento +72% luce, +15% gas), la giunta di Luvinate ha avviato diverse misure che prenderanno il via sabato 29 ottobre.

Tra le iniziative la chiusura del Comune il sabato mattina e la razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico come da calendario allegato, fino a primavera. Questo comporterà due giorni di stop a luci e caldaia, invece degli attuali sei giorni, con reperibiltà per urgenze garantita da remoto.

Ottimizzazione dell’uso del Centro Sociale con l’utilizzo dei locali solo in alcuni giorni della settimana, in accordo e solo per le associazioni locali. La biblioteca sarà aperta il giovedì dalle 15 alle 17.30 e il sabato dalle 15.00 alle 16.00. La caldaia del centro sociale è stata cambiata con una più efficiente ed ecologica e sarà avviato nei prossimi giorni il piano di efficientamento del Comune (controsoffitti e sistemazione infissi) per un investimento di 50.000 € (grazie ad un fondo straordinario statale).

Anche con la scuola è stato aperto un dialogo con la dirigenza per il monitoraggio delle attività e delle spese al fine di dare sempre e comunque priorità all’attività didattica in presenza.