A Maccagno con il Teatro Blu e tre appuntamenti di teatro dedicati alla multiculturalità

Meravigliosa serata quella dell’8 ottobre 2022 all’Auditorium comunale di Maccagno, dove è andato in scena “Shabbes Goy”, uno spettacolo che parla di tolleranza e soprattutto di un amore che va aldilà di ogni schema e di ogni muro. Scritto, diretto e interpretato da Silvia Priori e Roberto Gerbolès della compagnia Teatro Blu, in collaborazione con Moni Ovadia, è ispirato a “Il muro invisibile” di Henry Bernstein, un testo denso e palpitante di grande umanità che ritrae un frammento a vita dello stesso scrittore.

Uno spettacolo contro il pregiudizio e le paure, uno spettacolo che parla di tolleranza e d’ amore, “perché non importa quale sia la tua religione… non importa quale sia il tuo Dio… È l’amore…è solo l’amore quella forza capace di accorciare quella distanza e di mettere tutti gli esseri viventi in contatto. Solo l’amore, l’unica forza capace di creare una breccia e di andare oltre il muro che ci separa…”.

Nella Torah è scritto che il mondo non può esistere senza miracoli e che la vita risarcisce ogni sciagura. C’era una volta una strada come tante, ma solo in apparenza, perché al suo centro corre un muro invisibile: gli ebrei da una parte, i cristiani dall’altra. Due mondi con usanze, credenze, pregiudizi diversi si fronteggiano, quasi non fossero parte di un’unica realtà, quella della miseria.

Realtà che Silvia e Roberto, accompagnati dalla musica yiddish, simbolo di contatto diretto con culture diverse, ci hanno trasmesso intensamente immergendoci in quel mondo in cui, nonostante la guerra, la povertà e la disperazione, la voglia di sognare e di realizzarsi in un futuro migliore davano speranza e ricordavano alle persone il vero senso e significato di Identità, Felicità e Amore.

“Shabbes Goy” è stato il primo spettacolo ad inaugurare la Trilogia sulla multiculturalità ideata da Teatro Blu, a seguire “Tango di periferia” il 29 ottobre e “Almas” il 26 novembre, che andranno in scena all’Auditorium comunale di Maccagno.