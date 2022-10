Malnate e Verbania, nuovi ingressi nella Guida Michelin

Il conto alla rovescia per conoscere i locali inseriti nella Guida Michelin – la più famosa e ambita tra le guide gastronomiche – per il 2023 è avviato da tempo e si concluderà il prossimo 8 novembre in Franciacorta.

I nomi dei ristoranti e l’assegnazione delle stelle (e degli altri riconoscimenti) è come sempre top secret, ma – come riporta l’agenzia ANSA – una lunga serie di locali ha già la certezza di essere inserita nei diversi elenchi premiati da Michelin. Sono ben 146 in tutta Italia e si tratta di ristoranti che non erano nella guida dello scorso anno: per il momento hanno “guadagnato” un posto sulle piattaforme digitali in attesa di conoscere la loro collocazione finale (non necessariamente tra gli “stellati” che rimangono in numero ridotto).

Uno dei locali coinvolti si trova in provincia di Varese: si tratta della Osteria degli Angeli di Malnate, un ristorante attivo dal 1999 e caratterizzato da arredi classici. La cucina è definita “portavoce di un certo gusto mediterraneo, sottolineato da prodotti stagionali e locali”. Val la pena ricordare che nelle ultime revisioni il Varesotto è presente con tre ristoranti stellati: si tratta del Ma.Ri.Na di Olgiate Olona, dell’Acquerello di Fagnano Olona e de La Tavola di Laveno Mombello. Sulle guide digitali Michelin poi ve ne sono diversi altri consigliati ma senza “stella”: da Caldé a Ranco, da Varese ad Azzate, da Mornago a Bodio Lomnago, da Gallarate a Busto Arsizio passando per Origgio e Fagnano Olona.

Anche in Piemonte, a poca distanza dal Varesotto, arriveranno alcuni riconoscimenti: tra i ristoranti segnalati ci sono in Caffé delle Rose Bistrò di Verbania, la Z’ Makanà Stubu di Macugnaga, il Gustare/Oltrecucina di Borgomanero e il Cucine Nervi di Gattinara. Vedremo anche questi locali come saranno collocati nella guida ’23.