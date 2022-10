A Malpensafiere sono di scena i cani nell’Insubria Winner Circuit

Per la cinofilia ufficiale, il Ponte di Ognissanti è ormai sinonimo di “INSUBRIA WINNER CIRCUIT ”, manifestazione che quest’anno occupa gli spazi di MalpensaFiere, a Busto Arsizio, per ben 4 giorni, da Sabato 29 Ottobre a Martedì 1° Novembre. L’ edizione 2022 di INSUBRIA WINNER, dopo gli anni “bui” del Covid, torna ad essere a pieno titolo uno dei principali poli di attrazione per la cinofilia internazionale ed uno degli eventi più importanti, se non il più importante, del Nord Italia.

I 4000 esemplari iscritti nelle quattro giornate espositive, provenienti da ogni parte del mondo, ne sono sicuramente una prova. Da segnalare quest’anno il Raduno Mondiale delle razze giapponesi, che viene ospitato in Italia ogni 10 anni e per il quale a questa edizione si è registrato un numero record di iscrizioni. Sono infatti circa 750 i soggetti appartenenti alle razze giapponesi (Akita, Tosa, Shiba Ino, Japanese Terrier, ecc.) che convergeranno da numerosi Paesi a Malpensa Fiere per essere sottoposti al giudizio di alcuni tra i maggiori esperti mondiali.

Un evento, “INSUBRIA WINNER CIRCUIT 2022”, nato grazie alla sinergia del Gruppo Cinofilo Provinciale di Varese e dei Gruppi Cinofili di Desio e di Busto Arsizio.

A questo punto, non resta che augurare buon divertimento a chi deciderà nel prossimo week-end di assistere a questa kermesse di alto livello!

Programma

INSUBRIA WINNER Circuit, 29 Ottobre – 01 Novembre

Malpensa Fiere, via XI Settembre n. 16, Busto Arsizio (VA).

– Sabato 29 Ottobre: Expo’ Internazionale di Desio.

Inizio giudizi: h. 9.30; Ring d’Onore: h. 15.30.

– Domenica 30 Ottobre: Expo’ Internazionale di Busto Arsizio. Inizio giudizi: h. 9.30; Ring d’Onore: h. 15.30.

– Lunedì 31 Ottobre: Raduni.

Inizio giudizi: h. 9.30.

– Martedì 1 Novembre: Expo’ Internazionale di Varese – “Insubria Winner”. Inizio giudizi: h. 9.30; Ring d’Onore: h. 15.30.

Biglietti: intero: € 10.00, ridotto: € 5.00

Parcheggio esterno: € 2.50