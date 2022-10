A Malpensafiere torna il Salone dell’Orientamento Scolastico, 16 stand per presentare le scuole di Busto Arsizio

Dopo due anni di pausa, torna sabato 22 ottobre il Salone dell’Orientamento Scolastico, un vero e proprio “Open Day” di tutte le scuole superiori del territorio, organizzato dall’Amministrazione comunale nelle sale di MalpensaFiere.

Obiettivo di questa iniziativa, da sempre dedicata ai ragazzi in uscita dalla terza media, è quello di aiutare gli studenti a scegliere le opportunità formative che il territorio offre, dai licei agli istituti tecnici e professionali, al sistema dell’istruzione e formazione professionale. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00, i partecipanti potranno visionare gli stand di ogni scuola (saranno 16 tra statali e private) e chiedere informazioni e approfondire i vari percorsi scolastici.

“Anche il salone che torna in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia è un segnale del fatto che le scuole stanno tornando alla normalità dopo due anni molto difficili – ha osservato l’assessore alle Politiche educative Daniela Cerana -. E’ davvero una gioia poter offrire questa opportunità ai ragazzi e alle famiglie, in una nuova location con spazi ampi e adatti ad accogliere sia le scuole che i giovani”.

In programma anche alcune conferenze di approfondimento: Orientare al secondo ciclo: il modello provinciale prof.ssa Cristina Boracchi dirigente scuola polo ambito 35 prof.ssa Francesca Capello dirigente responsabile cts provinciale ore 10.00 – sala briefing per prenotazioni:

Strumenti di orientamento del Salone dei Mestieri e delle Professioni dott.ssa Eloana Cardella responsabile orientamento al lavoro e professioni, camera di commercio di varese dott.ssa Laura Caruso referente orientamento e dispersione scolastica, Ust di Varese ore 14.30 – sala briefing per prenotazione

ore 15.45 – sala briefing per prenotazione

Come sempre, l’Amministrazione Comunale ha realizzato una guida, in sinergia con gli istituti superiori, per fornire tutte le indicazioni utili sia per poter partecipare agli Open Day promossi dalle varie scuole nell’ambito delle attività di orientamento, che nel facilitare la scelta che gli studenti si appresteranno a compiere nei prossimi mesi. La guida quest’anno non sarà stampata, ma è pubblicata sul sito del Comune.