Maltrattava gli anziani genitori, donna di Busto Arsizio arrestata dalla Polizia

È stata arrestata questa mattina dagli agenti del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio una donna residente in città con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti degli anziani genitori esasperati.

L’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dal sostituto procuratore Massimo De Filippo, è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Piera Bossi. La donna avrebbe, negli anni, maltrattato i genitori con lo scopo di ottenere da loro soldi necessari a soddisfare le sue dipendenze.

Davanti ad un crescente uso di minacce e violenze i genitori si sono decisi a denunciarla, avviando un’indagine da parte dei poliziotti che ha portato all’arresto di oggi. In passato era già stata sottoposta ad una misura di sicurezza che le imponeva di curarsi e che non ha ottemperato.

Le continue richieste di intervento da parte dei genitori, che non ne potevano più, ha reso non più rinviabile l’intervento. La donna è stata trasferita in un carcere adatto alle cure di tipo psichiatrico a cui deve sottoporsi.