Mancano gli arbitri, rinviata la giornata di campionato in terza categoria

Le partite in programma il 30 ottobre verranno disputate più avanti. il problema della mancanza di direttori di gara è stato più volte segnalato.

La causa è il perdurare della mancanza dei direttori di gara, cosa denunciata da tempo: la delegazione provinciale di Varese è costretta a rinviare, suo malgrado, le gare di domenica 30 ottobre del girone b del campionato di terza categoria.

Le stesse saranno recuperate nella giornata di domenica 4 dicembre stessi campi stessi orari.

Dall’inizio della stagione già diverse giornate dee categorie giovanili (Giovanissimi, Allievi) sono state rinviate per lo stesso problema: mancano gli arbitri e non si riesce a trovare una soluzione, nonostante gli appelli e gli open day per invitare giovani aspiranti fischietti a provare questa esperienza.

Di seguito l’elenco delle gare rinviate:

CAMPIONATO 3V TERZA CATEGORIA VARESE

GIRONE B

BIANDRONNO CALCIO – GAZZADA SCHIANNO

BREBBIA 2019 – PONTE TRESA

CASBENO VARESE – CITTIGLIO FOOTBALL CLUB

FULCRO TRAVEDONA MONATE – VIRTUS BISUSCHIO

MERCALLO – ANGERESE

VIGGIU CALCIO 1920 – CASPORT