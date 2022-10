Martina da Varese balla a XFactor e all’apertura dei Mondiali in Qatar

Una passione nata da “grande”, coltivata con passione e che sta dando soddisfazioni incredibili. Martina Coni ha 22 anni (è nata nel 2000), ha studiato al Liceo Classico Cairoli di Varese, la sua città, e ora studia all’Università di Milano, facoltà di Lettere Classiche. Da due anni è capo scout d’Europa del cerchio di coccinelle di Luvinate/Morosolo.

Ma questo non c’entra con la passione che abbiamo citato prima: infatti Martina balla, e lo fa bene al punto che la sua Accademia, la Modulo Academy di Laccio e Shake, l’ha scelta per ballare al primo live di XFactor di giovedì 27 ottobre. C’era anche lei in diretta su Sky dal Teatro Repower di Milano insieme al corpo di ballo “ufficiale”, composto da una decina di ballerine e ballerini.

«È stata un’emozione fortissima, ballare in mezzo alla gente, finalmente, è stato bello, coinvolgente – racconta Martina, “innamorata della vita” come si definisce lei -. Già lo scorso anno avevamo partecipato come pubblico e poi ero stata selezionata per partecipare al live, ma c’erano ancora restrizioni, mascherine: è stato bellissimo, ma quest’anno ancora di più».

Nella serata di XFactor ha fatto parte del gruppo che ha ballato in apertura e poi sulla canzone dei Disco Club Paradiso, in costume da bagno e con un asciugamano verde arrotolato in testa (lei e le sue colleghe hanno fatto innamorare Rkomi, ndr): «È stato il mio esordio sui tacchi, avevo un po’ paura, ma è andata bene, ci hanno fatto i complimenti tutti», sorride la 22enne.

«Studio all’università e sono iscritta all’Accademia Modulo di Laccio e Shake, che sono anche i direttori artistici di XFactor. Oltre al cast fisso, alcuni dei ragazzi dell’Accademia vengono chiamati per le serate live in teatro. È capitato a me ed è stato bellissimo – prosegue Martina -. È una grande possibilità, oltre che una responsabilità e ho cercato di sfruttare l’occasione al massimo. Ballo da quando sono in prima media, una passione nata “tardi”, ma forse è per questo che amo la danza così tanto. Ho provato tanti sport, ginnastica artistica, nuoto, atletica, basket, un po’ di pallavolo, ma è la danza che mi ha folgorato. Ho sempre avuto la passione per gli spettacoli, da piccola, con le mie tre sorelle, tenevamo inchiodati i nostri genitori al divano con scenette, balli e canzoncine. Poi grazie agli scout e all’ambiente educativo che ho trovato ho sviluppato ancora di più la voglia di esprimermi ballando. Ho cominciato a ballare al Balletto di Varese, poi a Milano ho collaborato anche con la Bungee Fly di Camilla Lucchini fino ad arrivare alla Modulo Academy. È bello e importante avere delle persone che credono in noi e ci danno fiducia come Laccio e Shake».

Una fiducia talmente grande che i due creatori dell’Accademia (che collaborano con gli organizzatori dell’evento) hanno deciso di portare Martina e alcuni ragazzi e ragazze a Doha, per ballare alla cerimonia inaugurale dei Mondiali di calcio in Qatar il 20 novembre: «Un’altra grande possibilità, balleremo insieme a professionisti italiani e internazionali. A Laccio e Shake piace scommettere su di noi anche se siamo ancora in formazione. Ci hanno dato fiducia – dice Martina – . Partiremo il 2 novembre e torneremo il 21, il giorno dopo la cerimonia inaugurale. Non ci sono mai stata in quella parte di mondo, ci hanno dato delle regole di comportamento da rispettare, non vedo l’ora di essere là».

Oltre al ballo, l’altra grande passione di Martina sono le sue “coccinelle”: «Sono capo unità da due anni del cerchio di Luvinate/Morosolo degli Scout d’Europa – spiega -. Anche i miei genitori e le mie sorelle sono scout. È il posto che mi ricarica: lo faccio da sempre, da quando ho 8 anni, è il posto che mi permette di lavorare su me stessa, ricevo la luce dagli altri».

La rivedremo ancora in tv? «Per le prossime puntate no, perché sarò in Qatar. Ma quando torno sono a disposizione e spero di poter esserci ancora».