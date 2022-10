Masterplan Malpensa, Colombo (Lega): “Sviluppo dell’aeroporto fondamentale. Il progetto è condiviso e sostenibile”

“Malpensa è una fonte di sviluppo e sostentamento economico fondamentale per il territorio di Varese in primis, ma di fatto per tutta la Lombardia. Chiedere di frenare il suo sviluppo, come stanno facendo i Cinquestelle con la loro mozione presentata in Consiglio regionale, è pura follia. Lo sarebbe in qualsiasi momento, ma oggi, con la crisi economica che si sta abbattendo sul nostro Paese, avrebbe effetti ancora più deleteri”.

Così Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega, intervenuto oggi in Aula sulla mozione dei Cinquestelle “Revisione del masterplan ‘Malpensa 2035’ e istituzione di un SIC/ZPS nell’area della brughiera del Gaggio”, che è stata respinta dalla maggioranza.

“Per la redazione del masterplan abbiamo fatto un percorso veramente condiviso, che ha visto il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati – spiega Colombo – il protocollo d’intesa, concertato con tutti i principali comuni dell’area e con la Provincia di Varese, è stato sottoscritto da tutti gli enti interessati. Il progetto è stato integrato inoltre con alcune proposte del Parco del Ticino. L’area di intervento, inoltre, è stata ridotta dagli iniziali 90 ettari a meno della metà, a soli 40 ettari”.

“È giusto che lo sviluppo sia sostenibile e il più possibile coerente con l’ambiente, ma è anche giusto calarsi nella realtà, tutelando una fondamentale fonte di sostentamento economico per numerose famiglie. Oggi abbiamo il dovere morale e politico di difendere le infrastrutture che generano sviluppo e posti di lavoro, garantendo benessere per i cittadini lombardi oggi e per le prossime generazioni” conclude Colombo.