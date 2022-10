“I Masters Games a Varese, un premio per gli operatori turistici e sportivi”

Nella scelta di Varese, insieme a Como e Lecco, come città ospitante degli European Masters Games del 2027 ha pesato, oltre al supporto della Regione, l’impegno della Camera di Commercio di Varese che si è spesa in via diretta per l’assegnazione della grande manifestazione sportiva.

Una mossa che prosegue nel solco tracciato dalla Varese Sport Commission, la struttura interna all’ente camerale che da diversi anni si occupa di supportare tutti quegli eventi sportivi che sono in grado di garantire al territorio anche un consistente indotto a livello turistico.

«La scelta di Varese, insieme a Como e Lecco, per gli EMG 2027 è la conferma sia dell’impegno di Camera di Commercio per la valorizzazione turistico-sportiva del territorio, sia delle capacità dei nostri operatori» spiega Fabio Lunghi, presidente di Camera di Commercio, decisamente soddisfatto dell’assegnazione dei Giochi alle città dell’Insubria.

«Quando parlo di operatori – prosegue Lunghi – mi riferisco sia a quelli impegnati quotidianamente sul versante della ricettività, sia quelli che hanno sviluppato competenze elevate nell’organizzazione degli eventi. Attraverso il progetto della Varese Sport Commission abbiamo messo a punto il dossier di candidatura e ospitato una delegazione dell’International Masters Games per un sopralluogo nelle strutture che, nel 2027, per due settimane saranno sede di gara».

Come già accaduto in altri casi simili quindi, l’unione tra entità diverse può realmente fare la forza per attrarre manifestazioni di questo genere (7.500 atleti in gara a Torino nel 2019). «In stretta sinergia con gli altri enti locali, siamo pronti ad accogliere con il nostro entusiasmo, ma soprattutto le competenze dei nostri operatori, un grande evento, capace di generare indotti significativi e un forte interesse a vantaggio dell’intero sistema socioeconomico varesino».