I Mastini cercano il colpo grosso: a Varese arriva la capolista Caldaro

Come si batte una squadra che in sei turni di campionato ha vinto sei volte, ha conquistato 18 punti ed è andata a segno con 36 gol e ha appena 11 reti al passivo? Con una partita perfetta, e con la spinta di un pubblico caldo e numeroso, anzi il più numeroso di tutta la IHL. Sabato 29 ottobre alle 18,30 i Mastini ospitano alla Acinque Ice Arena il lanciatissimo Caldaro; l’intenzione dei gialloneri è quella di dare un segnale a se stessi e al campionato provando a fermare un’avversaria sino a qui impeccabile.

I Lucci hanno legittimato il primato con il passare delle giornate: notevole l’8-2 inflitto fuori casa all’Appiano quando i Pirati erano la prima inseguitrice del Caldaro, utile – seppure sofferto – il 4-3 ottenuto nell’ultima giornata contro il Pergine, forse l’avversaria che fino a qui si è rivelata più ostica per il complesso guidato da coach Prochazka.

A condurre le danze ci sono gli esperti fratelli Teemu e Marko Virtala, 21 e 15 punti messi a segno rispettivamente, ma anche italiani di vaglia come Vinatzer, De Donà, capitan Felderer o i due portieri Andergassen e Morandell utilizzati fino a oggi con pari trattamento con tre gare disputate a testa e percentuali di parata praticamente identiche. A conferma della solidità di una squadra che lascia poche occasioni agli avversari e, nel caso, è ben protetta dal goalie di turno.

I Mastini però hanno l’obiettivo a lungo termine di competere sugli stessi livelli e non possono quindi pensare di partire battuti in quello che è un vero e proprio big match della 7a giornata di IHL. La squadra di Deveze arriva all’appuntamento forte dei 6 punti nelle due gare disputate in trasferta tra Torre Pellice e Como, partite sulla carta più semplici ma tutt’altro che scontate (specie quella in Piemonte). Due risultati che hanno dato maggiore fiducia a una squadra che avrà dalla sua un pubblico pronto a schierarsi a favore di Vanetti e soci.

«Siamo molto contenti del pubblico presente alle prime due partite in casa e speriamo che con il Caldaro ci possa essere ancora più gente» ha detto alla vigilia il presidente Carlo Bino sottolineando i dati dei primi sei match del campionato, con Varese che ha una media di quasi 750 biglietti venduti a partita grazie anche a tanti tifosi provenienti un po’ da tutta la provincia. «Mi piacerebbe vedere gli spalti pieni che possano spingere i ragazzi sul ghiaccio a giocare un buon match».

Contro il Caldaro Deveze ritrova Alessio Piroso che ha scontato con il Como il turno di squalifica: una presenza importante per il talento e l’imprevedibilità che il 55 giallonero riesce a mettere in pista in ogni occasione. La partita sarà diretta dai signori Ricco e Tirelli coadiuvati da Strazzabosco e Zen.