Mastini in trasferta con l’Alleghe: obiettivo prima vittoria

Zero punti dopo due partite non sono una tragedia, perché il campionato è lungo e perché i tempi della preparazione erano stati ridotti rispetto alle altre squadre. Però anche vedere la squadra giallonera sul fondo della classifica non è il massimo, viste le aspettative. Per questo motivo i Mastini Varese approcciano la prossima gara con il coltello tra i denti, consci che è giunto il momento di muoversi in graduatoria per non perdere ulteriori treni.

Sabato 8 ottobre, a partire dalle 20,30, la squadra di Claude Deveze affronterà in trasferta l’Alleghe, altra formazione ancora a secco (così come Varese e Como). La partita non si disputerà nella consueta cornice dell’Alvise De Toni bensì allo Stadio Olimpico di Cortina d’Ampezzo: a causa della crisi energetica infatti, l’impianto dei bellunesi è stato momentaneamente chiuso e le Civette sono state costrette a trovare un’alternativa.

I gialloneri sono annunciati pressoché al completo sul ghiaccio ampezzano (assente il solo Raimondi: al suo posto il talentuoso 17enne aostano Dennis Perino) ma prima di pensare alle linee in pista devono risolvere un problema che contro il Dobbiaco ha inficiato la prestazione complessiva, quello della disciplina. Con gli IceBears i Mastini hanno incassato la bellezza (o meglio, la bruttezza) di 29′ di penalità. Se anche non considerassimo quelli a Odoni a partita pressoché finita, ne restano ugualmente 22′ sul conto con ben 10 superiorità numeriche concesse agli avversari. Un peccato mortale, considerando che entrambe le sconfitte sono arrivate di misura, e in uno sport come l’hockey queste situazioni possono fare la differenza.

Detto questo, c’è poi la parte tecnica anche se i Mastini appaiono in crescita e stanno assimilando in settimana i dettami dello staff di Deveze; anche sotto il profilo della condizione il team varesino è annunciato in crescita. I due stranieri, Drolet e Desaultes (foto in alto), sono già ben calati nella parte e il difensore si è anche tolto lo sfizio di partecipare alla Gran Fondo Tre Valli Varesine di domenica, giusto per smaltire adrenalina e scorie del match dell’Acinque Ice Arena della sera precedente. Un’incognita potrebbe essere la difficoltà logistica della trasferta perché per raggiungere Cortina il viaggio in pullman è particolarmente lungo: servirà sciogliere i muscoli subito, appena messo piede a terra, per approcciare al meglio il match.

L’Alleghe fino a questo momento ha accusato parecchie difficoltà: due sconfitte nette con un solo gol segnato e 13 subiti ma è chiaro che anche in casa delle Civette c’è voglia di svoltare. Anche perché spesso, con le spalle al muro, i bellunesi hanno saputo reagire con forza. Rispetto all’anno scorso i biancorossi – allenati da Alessandro Fontana – hanno perso due stranieri del calibro di Berger e soprattutto Kiviranta – e hanno come unico giocatore estero l’attaccante lettone Novikovs autore dell’unica rete realizzata sino a qui. Tanti i giovani di prospettiva accanto a qualche chioccia come il difensore Ganz e l’attaccante De Val ma una squadra ampiamente alla portata dei Mastini.

DIRETTAVN

La partita dell’Olimpico sarà condotta dai signori Piras e Ricco coadiuvati da Fecchio e Mair e sarà trasmessa (con gli altri incontri del giorno) su Radio Village. Non mancheranno aggiornamenti continui anche su VareseNews all’interno di DirettaVn, il liveblog principalmente dedicato alla Openjobmetis di basket, in campo in contemporanea ai Mastini in quel di Brescia.