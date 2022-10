Mastini, voglia di “mettere la quarta” nella trasferta ad Appiano

Prima il blitz complicato di Torre Pellice, poi la soddisfazione di vincere il derby a Como, quindi la prova di forza per fermare la marcia del Caldaro capolista. Negli ultimi dieci giorni i Mastini hanno inanellato un tris che ha cambiato la posizione dei gialloneri, oggi quinti in classifica al pari del Pergine e quindi intorno alla soglia dei playoff diretti e del Master Round.

Un cammino che è ancora lungo e che proseguirà nel pomeriggio del 1° novembre (ingaggio ore 18) su un’altra pista difficile, quella di Appiano, contro i Pirates terzi in classifica e reduci da una bella e pesante vittoria esterna a Cavalese. Match, quindi, di grande difficoltà per l’HCMV ma di riflesso anche per i padroni di casa che ovviamente sanno di dover temere il momento di forma del Varese.

Gli altoatesini – Eppan/Appiano si trova proprio accanto a Kaltern/Caldaro sulla rinomata strada del vino – sono considerati una sorpresa di questo avvio di IHL. Al netto della brutta sconfitta rimediata nel derby contro i Lucci (2-8), i gialloblu hanno vinto quattro volte per un totale di 14 punti e sono trascinati dal gruppo straniero formato da un finlandese (Erno Raisanen), un ceco (Max Lancsar) e un oriundo (Carmine Buono) da cui proviene il maggior numero di punti realizzati dai Pirati (34 in tutto). Occhio però a Castlunger che crea meno ma che finalizza tanto viste le cinque reti messe a segno fino a oggi. In porta, come il Caldaro, è stata scelta l’alternanza tra Reinalter e Paller con il primo che ha una percentuale migliore fino a questo momento.

Ad Appiano Claude Deveze schiererà i Mastini all’incirca con lo stesso assetto visto con il Caldaro alla Acinque Ice Arena: gialloneri ancora senza Della Santa (infortunio al dito, ma Perla dà ampie garanzie), Raimondi e Pietro Borghi. Rientra Dal Vita mentre da Aosta arriverà il difensore Felix Garber che si è già tolto il lusso di andare a segno una volta. «La vittoria di sabato e in generale il tris dell’ultimo periodo è stata una bella boccata d’ossigeno per la nostra classifica – spiega alla vigilia il ds Matteo Malfatti – ma ad Appiano ci attende una gara difficile contro un’avversaria che è stata una rivelazione e che ha saputo invertire la rotta rispetto all’anno scorso (ultimi dopo la prima fase, penultimi e fuori dai playoff dopo la seconda ndr). Da parte nostra è sempre decisivo l’approccio alla gara: se non è incisivo rischiamo di andare sotto con tutti, altrimenti diventa un punto di forza».

In una settimana fitta di appuntamenti, i Mastini torneranno poi a giocare in casa sabato 5 novembre contro il Pergine, squadra attualmente appaiata ai gialloneri in classifica. Nel match del martedì le Linci ospitano il Bressanone con l’intenzione di restare nella parte alta: in via Albani sarà un altro match interessante ma ora è necessario fare risultato ad Appiano.