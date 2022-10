Matteo Salvini e Letizia Moratti si sono incontrati a Roma

Si sono incontrati a Roma Matteo Salvini e Letizia Moratti nella sede del ministero delle Infrastrutture. Una sede istituzionale dunque per un incontro istituzionale fra il ministro delle Infrastrutture e la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore regionale al Welfare. Un appuntamento definito “molto cordiale”, spiegano fonti della Lega, servito per fare “il punto della situazione con particolare riferimento a fondi Pnrr, investimenti e strutture sanitarie”.

Un incontro che si inserisce però in un quadro delicatissimo tra i rapporti fra la Lega, che in Lombardia esprime il presidente Attilio Fontana, e Letizia Moratti che di Fontana intende candidarsi ad essere successore.

La vicepresidente, infatti, ha dichiarato più volte di volersi candidare per la corsa alle regionali del 2023, cosa che renderebbe complicatissime le ambizioni leghista per la guida di Palazzo Lombardia. Non è un mistero che in più occasioni si sia cercato di far desistere dal suo intento Letizia Moratti e che proprio lo scorso weekend veniva data come prossima ad delle Olimpiadi Milano-Cortina, notizia poi smentita da lei stessa.

È tutt’altro che da escludere, pertanto, che nell’incontro con il leader leghista a Roma non si sia parlato ampiamente del futuro di Palazzo Lombardia in vista delle prossime elezioni.