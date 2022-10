È Mattia Del Favero il giocatore di settembre della Pro Patria

È Mattia Del Favero il “primo giocatore del mese” della Pro Patria. Il portiere in prestito dalla Juventus si è infatti aggiudicato il voto dei tifosi bustocchi che hanno voluto premiarlo per le numerose parate di settembre, di cui almeno tre decisive (due a Salò e una contro il Renate) e il rigore neutralizzato a Padova.

Al Bar Franco di Busto Arsizio ieri sera – lunedì 3 ottobre – il momento celebrativo, con la dirigenza della Pro Patria al completo e la mascotte Tigrotto 1919 in compagnia di tifosi, curiosi e appassionati. Il “Player of the Month” di ottobre ha poi estratto il bigliettino con il nome del tifoso che ha votato, in questo caso su Instagram, il portiere tigrotto Del Favero: Manuel Poli. Prossimo appuntamento: martedì 8 Novembre alle 19.30.

LE PAGELLE DI VARESENEWS:

Le pagelle di VareseNews (le trovate raccolte tutte a questo link) confermano il sentimento dei tifosi bustocchi. Delle 5 partite giocate a settembre dai biancoblù Del Favero ne ha disputate 4 (col Mantova è sceso in campo il “vice” Mangano).

Fatta eccezione della disfatta a Padova – voto 5- (dove, come già scritto ha comunque parato un penalty), il portiere classe 1998 è stato due volte il migliore in campo (Arzignano 7,5 e FeralpiSalò 7,5), risultando fondamentale anche sabato scorso contro il Renate – voto 7 -, quando a pochi secondi dalla fine ha abbassato la serranda sul contropiede condotto da Ghezzi.