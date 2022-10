Mattino in famiglia e sera in musica del Quattrocento per i 600 anni della Collegiata di Castiglione Olona

Domenica 9 ottobre nella Collegiata di Castiglione Olona, fresca di bellezza nonostante i suoi 600 anni, al mattino saranno protagonisti i bambini, mentre alla sera risuoneranno note che regaleranno un viaggio straordinario indietro nel tempo.

Alle ore 11 per l’iniziativa Famiglie al Museo , dal tema “Diversi ma uguali”, è in programma il percorso Mister Quadrato e la Banda Rettangoli, adatto a bambini da 5 a 10 anni. Tra Collegiata, Museo e Battistero in compagnia di un personaggio un po’ rigido: Mister Quadrato, una vera sagoma, sempre pronto a dire quanto lui sia perfetto, tanto alto quanto largo. Mister Quadrato disprezza i rettangoli spilungoni, ma trova rettangoli nei muri, rettangoli affrescati, rettangoli che racchiudono dipinti e rettangoli grandi, nei quali si può perfino camminare. Mister Quadrato non sa che è un rettangolo anche lui! Insieme ai bambini scoprirà che non è così importante avere tutti i lati uguali e troverà così tanti amici. Tutti i bambini che passeranno in Museo riceveranno uno speciale taccuino: 16 pagine di giochi e attività insieme a Geronimo Stilton , Testimonial F@Mu 2022. La prenotazione è obbligatoria, inviando una mail a didattica@museocollegiata.it.

Il costo del percorso + laboratorio, a cura di Laura Marazzi, è di 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro).

Alle ore 20.45 il concerto «“Nuper rosarum flores” Mottetti mariani per i 600 anni della Collegiata», consentirà di immergersi in musiche dei più celebri compositori del Quattrocento (Guillaume Dufay, John Dunstable, Gilles Binchois, Leonel Power), grazie a laReverdie, tra i più stimati ensemble di musica medievale. Canti dedicati alla Madonna saliranno verso la volta, affrescata da Masolino da Panicale con le storie della Vergine, in un connubio di arte vista e sentita, che

raggiungerà il suo apice nell’esecuzione del “Nuper rosarum flores” di Dufay. Questo mottetto fu appositamente composto da Dufay per la celebrazione di consacrazione di Santa Maria del Fiore: nel nuovo duomo fiorentino, sotto alla cupola di Brunelleschi appena terminata, fu eseguito per la prima volta il 25 marzo 1436, al cospetto di papa Eugenio IV, presente lo stesso cardinale Branda Castiglioni.

La partecipazione alla storica cerimonia da parte del fondatore della Collegiata vestirà di grande suggestione l’ascolto del “Nuper rosarum flores”, nella chiesa da lui voluta, dove le sue spoglie riposano tra gli affreschi di maestri toscani chehanno contribuito a rendere unica non solo Firenze, ma anche Castiglione Olona. Le parole dell’umanista fiorentino Giannozzo Manetti, che restituiscono l’atmosfera solenne e gioiosa della consacrazione di Santa Maria del Fiore, si prestano a descrivere l’esperienza che potrà vivere in Collegiata chi vorrà partecipare: «Si udirono cantare voci così numerose e così varie, e tali sinfonie s’elevarono verso il cielo, che si sarebbe creduto di sentire un concerto d’angeli […] Quando il canto cessava […] si sentivano suonare gli strumenti in maniera […]allegra e soave […] Al momento dell’elevazione la basilica tutta intera risuonò di

sinfonie così armoniose, accompagnate dal suono di diversi strumenti, che si sarebbe detto che il suono e il canto del paradiso fossero scesi dal cielo sulla terra».

Il concerto è a ingresso libero e gratuito. L’evento è promosso dalla Parrocchia Beata Vergine del Rosario per il Sesto Centenario della Collegiata, nell’ambito della festa patronale della Madonna del Rosario. Numerosi i patrocini: Comune di Castiglione Olona, Provincia di Varese, Regione Lombardia, Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, Pro Loco Castiglione Olona, Accademia di Musica e Arte Tito Nicora. laReverdie ensemble di musica medievale Il nome la Reverdie, ispirato al genere poetico romanzo che celebra ilrinnovamento primaverile, rivela la caratteristica di un gruppo che stupisce per la capacità di approccio sempre nuovo ai diversi stili e repertori del vasto patrimonio musicale del Medioevo e del primo Rinascimento. La ricerca e l’esperienza accumulata in oltre trent’anni di attività hanno fatto de laReverdie un gruppo unico per affiatamento, entusiasmo e virtuosismo vocale e strumentale: unendo il canto alla pratica strumentale, laReverdie sviluppa un linguaggio e un suono comuni che la rende inconfondibile, sia nell’impasto delle voci che in quello degli strumenti. laReverdie svolge un’intensa attività concertistica in Italia e in paesi esteri tra cui

Svizzera, Germania, Austria, Inghilterra, Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Polonia, Ungheria, Svezia, Messico. Ha registrato per Radio3, Süddeutscher Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, Südwest Rundfunk e Westdeutscher Rundfunk (Germania), BRT3, Radio Klara (Belgio), France Musique (Francia), ORF 1 (Austria), Antenna 2 (Portogallo), Rne e RTVE (Spagna), Radio2 (Polonia), Radio Televizija Slovenja (Slovenia), Espace2 (Svizzera), KRO Radio4 (Olanda). Ha all’attivo una ventina di registrazioni discografiche, premiate dalla critica internazionale, fra cui il Diapason d’Or de l’année 1993. Gli ultimi Cd hanno ricevuto la nomination all’International Classical Music Awards (2010, 2014, 2019). Ha collaborato in progetti speciali con Franco Battiato, Moni Ovadia, Carlos Nuñez, Teatro del Vento, Gerard Depardieu, David Riondino.“Nuper rosarum flores” Mottetti mariani per i 600 anni della Collegiata

Domenica 9 ottobre

ore 20.45

Collegiata di Castiglione Olona (Via Cardinal Branda 1)

Claudia Caffagni voce, liuto

Livia Caffagni voce, viella, flauti

Elisabetta De Mircovich voce, viella

Teodora Tommasi, voce, arpa, flauto

Doron David Sherwin voce, cornetto

Matteo Zenatti, voce, arpa

con la partecipazione di

Susanna Defendi trombone tenore

Valerio Mazzucconi trombone tenore

Emanuele Petracco voce

Programma

Guillaume Dufay (1397-1474)

Flos florum – cc. 59v-60

John Dunstable (†1453)

Gaude virgo salutata / Virgo mater comprobaris – cc. 116v–117v (unicum)

Quam pulchra es – cc. 83v-84

Guillaume Dufay

Alma redemptoris mater – cc. 60v-61

John Dunstable

Specialis virgo – c. 83 (strumentale)

Salve Regina Mater mire – cc. 93v-94 (unicum)

Gilles Binchois (†1460)

Ave regina celorum – c. 75v (unicum)

Leonel Power (†1445)

Salve Regina misericordie, cc. 88v-90

Guillaume Dufay

Ave maris stella – cc. 7v-8

Nuper rosarum flores – cc. 70v-71ORARIO INVERNALE MUSEO (dal 1 ottobre)

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica e festivi 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Martedì apertura su prenotazione per gruppi

Lunedì chiuso

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Modalità accesso: prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone);

mascherina raccomandata negli spazi ridotti (Battistero e Museo).