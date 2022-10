Mauro Sabbadini riconfermato presidente dell’Arci Varese-Ticino Olona

Sabato primo ottobre si è tenuto a Busto Arsizio, presso il circolo Arci 26×1 – Gagarin, il congresso provinciale ordinario di Arci Varese – Ticino – Olona Aps. Il congresso, convocato a 4 anni e mezzo dal precedente, si inserisce nella campagna congressuale nazionale che si concluderà con il congresso nazionale a Roma, ai primi di dicembre.

Al termine dei lavori è stato eletto il nuovo consiglio direttivo di 13 membri provenienti dai diversi circoli della provincia, con volti nuovi e riconferme. Sono state anche composte le delegazioni per il congresso regionale e quello nazionale. Il nuovo consiglio, riunito per la prima volta, ha eletto i nuovi organismi, riconfermando Mauro Sabbadini come presidente, Simone Grillo e Laura Gussoni come vicepresidenti.

Il presidente uscente, Mauro Sabbadini, ha aperto i lavori con una relazione in chiaroscuro, mettendo a fuoco le molte difficoltà del quadriennio appena concluso e la situazione difficile che ancora il terzo settore è costretto ad affrontare. Dalla crisi energetica che colpisce durante anche i circoli, alle conseguenze della pandemia, con i ristori non ancora erogati, al limbo in cui sembra cadere ogni giorno di più la riforma del terzo settore. Ma l’Arci, anche sul nostro territorio, ha finora saputo navigare le difficoltà, anche se a prezzo di perdite e sacrifici.

«Può sembrare un quadro oscuro ma, volendo sdrammatizzare con una battuta: Winston Churchill, quale che sia il giudizio che ciascuno di noi possa dare di lui, è stato molte cose ma certamente non un socio o un dirigente dell’Arci. E allora non è compito del presidente pro tempore di Arci Varese – Ticino – Olona Aps, di promettere o anche solo prospettare “lacrime e sangue”».

L’associazione si avvia a navigare un nuovo quadriennio conscia del periodo difficile ma anche forte delle sue energie: dopo la discussione generale, il congresso ha approvato la relazione, il nuovo statuto e i documenti politici. Sono intervenuti al dibattito, di persona o tramite documenti inviati: Arcigay, CGIL, Acli, CSV Insubria, con un intervento del presidente Colzani e il consigliere regionale Samuele Astuti, con un messaggio scritto.