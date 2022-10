In memoria della professoressa Rosamaria Caruso: un pulmino per i ragazzi del Millepiedi

Amatissima nella comunità di San Fermo e Valle Olona, soprattutto tra le famiglie e gli ex studenti della scuola secondaria di primo grado Don Rimoldi dove ha insegnato per anni, è scomparsa a 67 anni Rosaria (Rosa) Maria Caruso.

In pensione da qualche anno, la professoressa Rosamaria Caruso (così la chiamavano tutti), è stata insegnante di italiano e di più, un punto vero punto di riferimento per la scuola e i suoi studenti.

In particolare di lei rimane il ricordo del progetto del giornalino della scuola “Arco…baleno – La voce dei ragazzi” che ha portato avanti per anni con altri colleghi, coordinando il lavoro della redazione.

Fondamentale il suo impegno anche per «favorire la presenza a scuola dei ragazzi del Millepiedi che, ancora oggi, frequentano la Don Rimoldi certi pomeriggi per condividere delle attività con i nostri studenti», spiega la preside del Ic Varese 1 Luisa Oprandi ricordando l’impegno dell’ex docente per l’inclusione. Un impegno da ricordare e valorizzare.

Per questo la scuola sostiene la raccolta fondi promossa da Millepiedi onlus, in memoria di Rosamaria Caruso.

La professoressa Rosamaria Caruso era molto cara al Millepiedi di Varese. Rosamaria ha sempre creduto nel valore dell’inclusione scolastica di alunni con disabilità e di è molto adoperata per portare i ragazzi più fragili all’Istituto comprensivo statale Don Rimoldi, creando così le condizioni per l’incontro con la fragilità che tanto può arricchire la nostra società. Oggi abbiamo l’occasione di trasformare il dolore per la scomparsa di Rosamaria in un gesto che può dare vita e gioia a tante altre persone in difficoltà, garantendo loro occasioni di inclusione sociale e di partecipazione attiva alla vita della comunità, valori per i quali Rosamaria si è sempre battuta e spesa.

Il millepiedi ha attivato una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo pulmino, mezzo di trasporto e strumento che veicola il valore dell’inclusione e della fragilità. Se vuoi mantenere vivo il ricordo di Rosamaria con un gesto che porti avanti il suo impegno e i suoi valori, fai una donazione ad Aps Millepiedi con causale “In Meomoria di Rosamaria”. Qui tutte le info www.ilmillepiedionlus.it. Per maggiori informazioni info@ilmillepiedionlus.it.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 31 ottobre alle ore 15, nella Chiesa di Valle Olona, in via Aquileia a Varese.