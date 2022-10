Memoria storica e frontiera: gli scrittori Crovi e Fazioli hanno chiuso la rassegna “ Nord in giallo”

Si è conclusa domenica “Nord in giallo” la rassegna dedicata al romanzo noir organizzata dall’assessorato alla Cultura del comune di Varese. Una settimana intensa di libri, spettacoli e dibattiti per raccontare il Nord attraverso il giallo d’autore.

A chiudere la rassegna sono stati due autentici fuoriclasse: Luca Crovi, autore di “Il mistero della torre del parco e altre storie”, pubblicato da Sem, e Andrea Fazioli con “ Le strade oscure”, edito da Guanda.

(nella foto da sinistra: l’assessore Enzo Laforgia e Luca Crovi)

UN COMMISSARIO DA SALVARE

Crovi riporta sulla scena del crimine un personaggio dello scrittore Augusto De Angelis, il commissario Carlo De Vincenzi, soprannominato “il poeta del crimine”. «Oreste del Buono nel 1963 – ha detto l’assessore Enzo Laforgia che presentava l’autore – scrisse che tra i romanzi da salvare c’erano quelli di De Angelis, morto nel 1944, dopo essere stato detenuto e pestato a morte per la sua critica al fascismo».

Una mattina, uscendo di casa, il commissario Carlo De Vincenzi lascia alla portinaia della sua abitazione in via Massena una cartellina azzurra, annunciando che passerà a ritirarla un giornalista, un certo Augusto De Angelis. La sciura Matilde Maria Ballerini sbircia curiosa i documenti che vi sono contenuti e scopre che in mezzo a foto e cartoline si nascondono le storie di alcuni degli incontri più incredibili fatti dal “poeta del crimine” nella sua vita. Indagini su furti in casa e a Sant’Eustorgio, inchieste su morti annegati nel naviglio o uccisi in cima alla Torre Littoria o nel mezzo della Sala d’Armi del Castello Sforzesco. Incontri speciali con personaggi che hanno avuto a che fare con la polizia a Milano come Riccardo Bauer, Gio Ponti, Ho Chí Minh, Alfred Hitchcock, Antonio Gramsci.

Andrea Fazioli

LE STRADE OSCURE DI FAZIOLI

Andrea Fazioli con il libro “Le strade oscure” (Guanda) conduce il lettore sulla frontiera svizzera. L’investigatore privato Elia Contini, che si avvicina ormai alla cinquantina, questa volta indaga su una storia che coinvolge un lavoratore frontaliere, Ernesto Magni. Un uomo normale che ogni giorno, come altre migliaia di persone, varca il confine svizzero per andare a lavorare. Magni attraversa un momento delicato della sua esistenza: il licenziamento, i problemi con la moglie e un rapporto con la figlia da ricostruire. E poi c’è il lato oscuro dell’uomo, fatto di pensieri irripetibili, se non davanti a un investigatore come Contini. “I buoni lo sognano i cattivi lo fanno” era il titolo di un libro dello psichiatra Robert Simon. Nessuno può sfuggire al proprio lato oscuro, nemmeno un bravo insegnante di Sarnate, località del comasco ma di pura fantasia. Pensieri che si intrecciano con i fatti di cronaca e una realtà fatta di corruzione, opportunismo e violenza. Insomma, una nuova grana per l’investigatore ticinese di Corvesco, altra località di fantasia del Canton Ticino. «Questo è un libro – dice Andrea Fazioli- che va oltre i luoghi comuni su questo territorio di frontiera e indaga su alcune realtà, tra cui quella dei frontalieri. Ogni giorno 80mila persone valicano il confine tra Italia e Svizzera ma di questa moltitudine, grande quanto una media città, si sa ben poco».