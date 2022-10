Il Mercatino Missionario di Gemonio aperto anche il 1° novembre

Un giorno di apertura supplementare per il Mercatino Missionario di Gemonio, l’iniziativa organizzata dal gruppo Caritas-Missioni della parrocchia con l’intento di sostenere una serie di progetti portati avanti in diversi Paesi del terzo mondo.

I volontari hanno deciso di allungare l’apertura anche alla giornata festiva di martedì 1° novembre per dare una occasione in più a chi desidera visitare la rassegna e fare acquisti “a fin di bene”. Gli orari sono gli stessi dei precedenti fine settimana: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30.

Il mercatino, che è allestito in piazza della Vittoria (quella della chiesa) nei locali adiacenti al bar, al piano terra della Casa della Gioventù, propone l’acquisto di oggetti di artigianato provenienti da Africa, Asia e Sudamerica, di presepi fatti a mano e di alcune specialità (miele, biscotti…) di piccoli produttori italiani.

L’iniziativa vanta una tradizione molto solida: la prima mostra missionaria venne allestita quasi cinquant’anni fa; nel tempo si è ingrandita ed è rimasta tale sino al Covid. In questi ultimi anni, pur in forma ridotta, i volontari e la parrocchia hanno voluto tenere viva questa proposta che consente di fornire un aiuto a chi, spesso, non ha nulla.