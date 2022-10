Metacade, è stata forse appena annunciata la nuova miglior criptovaluta da comprare nel 2023?

Trovare i migliori progetti per il metaverso nel 2023 potrebbe essere la chiave per diventare ricchi quando l’economia tornerà in una fase crescente. Le aziende stanno già cercando di trovare il modo migliore per integrare il gaming Web3 nella loro strategia Web 2.0, essendoci 3,25 miliardi di giocatori in tutto il pianeta.

Metacade è un progetto di GameFi Web3 in sviluppo che ha il potenziale per competere con i migliori progetti esistenti di gaming per il metaverso. Se non lo conosci già, continua a leggere – di seguito, ti spiegheremo tutto quello che devi sapere al riguardo, compreso il motivo per cui potrebbe superare i migliori progetti per il metaverso del 2023 in termini di prestazioni.

Che cos’è Metacade?

Metacade è un hub della community Web3. È molto simile alle sale giochi che un tempo si frequentavano con gli amici dopo la scuola. Puoi visitare il sito per giocare in modo competitivo con altre persone oppure passare del tempo in compagnia, giocare tranquillamente e chattare. Metacade rappresenterà per il Web3 un hub di gaming in cui scegliere il tipo di avventura che si desidera vivere.

A tal fine, lo scopo della piattaforma è quello di dare alle persone l’opportunità di svolgere attività quali:

Giocare a progetti play-to-earn consolidati

Provare i nuovi giochi Web3 sviluppati dalla community

Entrare in contatto con persone e imprenditori che condividono le stesse idee

Scoprire le più interessanti opportunità di lavoro nel settore del gaming Web3

Guadagnare dominando nelle competizioni a premi

Votare i nuovi giochi da finanziare sulla piattaforma

Tutto questo è supportato dal token nativo del progetto: $MCADE. È questo che trasforma una community Web3 interessante in qualcosa che ha il potenziale per diventare il miglior progetto per il metaverso del 2023

La tabella di marcia di Metacade

Per essere valido, un progetto per il Metaverso ha bisogno di una chiara tabella di marcia. Metacade ha il potenziale per superare, in termini di prestazioni, i migliori progetti già esistenti per il metaverso.

Il team ha iniziato a sviluppare il sistema create-to-earn, che incentiva la community a fornire versioni alpha, scrivere recensioni e persino creare giochi con ricompense basate sui token.

Il team sta anche lavorando alla creazione di sistemi più avanzati per il play-to-earn, il compete-to-earn e persino il work-to-earn. Una volta lanciati, questi sistemi daranno ai membri della community la possibilità di guadagnare un reddito indipendentemente dal modo in cui scelgano di interagire con le migliori opzioni di gioco del metaverso nell’ecosistema Metacade.

Una volta che il progetto sarà realizzato e il team lo riterrà stabile, si prevede anche di passare a un modello di governance DAO. In questo modo il controllo di una delle migliori opzioni di gioco del metaverso sarà affidato in maniera permanente alla community.

Cosa rende Metacade unico?

Sono diverse le ragioni per cui Metacade ha il potenziale per diventare uno dei progetti di Web3 più popolari. Eccone quattro da considerare nel comprendere se investire su di esso, o su uno dei migliori giochi per il Metaverso in arrivo, potrebbe fare al caso tuo.

Gira Tutto Intorno alla Community

Molti dei migliori progetti per il metaverso di oggi sono stati realizzati per soddisfare gli investitori esterni al progetto, non per la community che li utilizza.

Metacade capovolge questo modello. Offre alla community l’opportunità di entrare a far parte della gestione del progetto con la sua imminente prevendita di token. La maggior parte dei migliori giochi per il metaverso e dei progetti GameFi sono fortemente influenzati dai venture capitalist.

Inoltre, il piano per Metacade è sempre stato quello di passare a un progetto completamente gestito dal DAO entro la fine del 2024. Il punto fondamentale è che questo progetto è realizzato dalla community, per la community.

Più che Semplici Giochi

Quando si pensa al miglior gioco per il metaverso, di solito si immagina un gioco singolo. Ma Metacade non è affatto un gioco. È un hub per la community in cui esistono decine di giochi diversi. È questo che rende il suo potenziale così elevato.

Con Metacade, i giocatori potranno socializzare, scoprire le ultime opportunità di lavoro di Web3 e GameFi e persino guadagnare denaro partecipando ai tanti tornei.

Molti progetti per il metaverso hanno il potenziale per raggiungere i consumatori solo per un determinato scopo o utilizzo. Metacade, dal canto suo, ha il potenziale per raggiungerne tanti per tutte le funzioni che offre.

Adatto ad Ogni Tipo di Giocatore

I giocatori potranno utilizzare Metacade nel modo che preferiscono. SI tratta del luogo perfetto per chiunque, dal giocatore competitivo più accanito che vuole partecipare alle migliori competizioni, a quello occasionale che vuole passare il proprio tempo online con i suoi amici.

È un Progetto Unico nel Suo Genere

Se si considera tutto questo nel complesso, Metacade è l’unico progetto che offre tutte queste funzioni. Ciò lo rende unico e gli conferisce un livello di potenzialità che pochi progetti di gaming Web3 possono raggiungere.

Il Potenziale di Metacade

Resta da vedere se Metacade diventerà il progetto più popolare o meno. Ma il suo potenziale è estremamente elevato per tutti i motivi sopra elencati.

Si può paragonare ad altri hub di gaming Web3 come The Sandbox e Decentraland, ognuno dei quali aveva valutazioni multimiliardarie al suo apice.

Metacade è ancora al suo esordio. Tuttavia, il suo team si sta impegnando a creare un progetto Web3 diverso da qualsiasi altro esistente, con un mercato potenzialmente più grande di molti altri. Ciò rende questo progetto di gameFi Web3 uno dei migliori su cui puntare nel 2023 e oltre.

