A Milano gli Stati Generali della sostenibilità, Lombardia “motore” d’Italia anche nel rispetto dell’ambiente

Sono stati già definiti “Stati Generali della Sostenibilità”: quattro giorni, dal 19 al 22 ottobre, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano che serviranno a Regione Lombardia per fare il punto su impegni, progetti e buone pratiche sviluppati sul territorio nell’ambito della strategia regionale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu.

“In un momento in cui la sostenibilità è al centro delle agende politiche italiane ed europee – spiega il presidente Attilio Fontana – Regione Lombardia vuole essere protagonista con iniziative concrete e di ampio respiro che coinvolgono tutti i vari livelli interessati. E con questo appuntamento pensiamo di dare un contributo fattivo”.

“Lo sviluppo sostenibile – afferma l’assessore all’Ambiente e clima Raffaele Cattaneo – è la strada imboccata con decisione da Regione Lombardia per il futuro. Questa terza edizione del Forum rappresenta un momento in cui Regione Lombardia vuole raccogliere la voce dei territori, delle imprese, della società civile e le esperienze dall’estero sulla sostenibilità. Abbiamo voluto questo terzo appuntamento proprio per illustrare gli sforzi compiuti durante questa legislatura e i risultati ottenuti nel coinvolgimento delle realtà che contribuiscono a realizzare gli obiettivi di Agenda 2030 sul territorio e di trarre ispirazione per l’attività e la visione dei prossimi anni”.

La sostenibilità verrà affrontata mettendo a confronto tutti gli attori del territorio – imprese, enti locali, associazioni del Terzo Settore, università, centri di ricerca – in 6 sessioni tematiche, che vedranno la partecipazione di 120 relatori.

“Si discuterà di sostenibilità nelle filiere produttive e del ruolo dei territori – prosegue Cattaneo – a partire dai progetti che incarnano i principi della sostenibilità in Lombardia. Avranno un ruolo da protagonista anche il terzo settore e guarderemo con attenzione alle esperienze che provengono dall’estero. E un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani, protagonisti della giornata dedicata all’educazione ambientale”.

Questo il programma delle sessioni tematiche:

19 ottobre, pomeriggio – Istruzione, formazione e ricerca per l’empowerment delle nuove generazioni ;

; 20 ottobre, mattina – Imprese innovative sostenibili, la strada verso una prosperità a lungo termine ;

; 20 ottobre, pomeriggio – Il Terzo Settore e la sostenibilità sociale della transizione ;

; 21 ottobre, mattina – Istituzioni: coinvolgere, rendicontare, ispirare ;

; 21 ottobre, pomeriggio – Dal globale al locale, i risultati del territorio lombardo ;

; 22 ottobre, mattina – Nuovi modelli di sviluppo sostenibile e nuovi paradigmi economici.

Il programma completo della terza edizione del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è consultabile sul sito di Regione Lombardia.

Per dare il buon esempio, da quest’anno il Forum sarà un evento “climate positive”, ad impatto ambientale ridotto al minimo. Gli organizzatori hanno infatti intrapreso un percorso di responsabilità ambientale per compensare il 110% emissioni di CO2 che produrrà l’evento, con impatti positivi sul territorio regionale attraverso la protezione di foreste esistenti e la crescita di nuovi alberi.