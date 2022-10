Sei milioni dalla Regione per la riqualificazione a Milano dello Scalo Farini: ospiterà il campus di Brera

Regione Lombardia ha messo in campo 6 milioni di euro, su un totale di 12,5 milioni, per il progetto di riqualificazione urbana dello Scalo Farini a Milano e, in particolare, per il nuovo campus dell’Accademia di Brera. Il progetto è stato presentato oggi allo Scalo Farini alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

L’IMPEGNO DI REGIONE – “Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore Terzi – ha creduto fin da subito in questa operazione di grande rilevanza, finanziando il primo lotto di realizzazione del campus Brera come esempio di motore della formazione culturale di eccellenza in Lombardia. L’intervento ridisegnerà il futuro dello Scalo Farini e di un’importante porzione di Milano. Come assessore sono orgogliosa di aver contribuito al raggiungimento di questo primo traguardo, che rappresenta il frutto di una partnership pubblica esemplare tra la Regione e l’Accademia di Brera”. “Nascerà – ha proseguito Terzi – un polo attrattivo in ambito universitario, che avrà ricadute positive anche sull’economia lombarda creando occupazione, investimenti e lavoro”.

IL PROGETTO – L’intervento prevederà spazi per la didattica e per le residenze universitarie. In particolare, il progetto generale di riqualificazione dell’ex Scalo Farini si articola in sintesi in due interventi: il primo riguarda la riqualificazione e il recupero della Manica nord dell’edificio esistente, con la suddivisione degli spazi funzionali e la dotazione degli impianti, il secondo prevede la riqualificazione e il recupero della Manica sud (palazzina di ingresso e atrio centrale) dell’edificio esistente e delle aree esterne. Nello specifico, l’intervento finanziato da Regione Lombardia riguarda la porzione ovest della manica e la galleria nord per una superficie complessiva di circa 3.900 mq, distribuita su due piani fuori terra: al piano terra (2.600 mq complessivi) saranno realizzati 5 laboratori didattici e 2 aule con relativi depositi, mentre al piano primo (1.300 mq complessivi), 5 aule e 2 laboratori audio con il relativo deposito/disimpegno, oltre al soppalco del laboratorio studio foto video/performing arts.