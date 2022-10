Millennials e baby boomers: ecco dove abitano le generazioni in provincia di Varese comune per comune

Agra è il paese con la maggior percentuale di bambini. Seguito da Lozza, Caronno Pertusella e Ferrera di Varese. Ma Agra è anche il paese con la maggior percentuale di centenari seguito da Ranco, Marzio e Laveno Mombello. I boomers, non inteso come i giovani chiamano in modo ironico gli adulti ma proprio i baby boomers, la generazione dei nati tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80 abitano soprattutto sulle rive del Lago Maggiore.

Sono solo alcune delle cose che si possono osservare attraverso alcuni strumenti che Varesenews ha costruito per esplorare le generazioni che abitano i comuni della provincia di Varese.

Quali sono i paesi con più giovani e quali quelli con più anziani? Come si compone l’albero generazionale di ciascun comune? Come sono distribuiti geograficamente i comuni a seconda della percentuale di ciascuna generazione che vi abita?

Andiamo con ordine: il primo strumento che abbiamo preparato vi permette di visualizzare comune per comune la composizione generazionale della sua popolazione (è sufficiente scegliere il comune dalla tendina in alto).

Il secondo strumento vi permette di visualizzare generazione per generazione una classifica di tutti i comuni della provincia, ordinati in base alla percentuale che quella generazione ricopre sul totale della sua popolazione (è sufficiente scegliere la generazione dalla tendina in alto).

Il terzo strumento vi permette di visualizzare la distribuzione geografica dei comuni a partire dal peso che ciascuna generazione ha all’interno della sua popolazione. I comuni più scuri saranno quelli dove quella specifica generazione selezionata ha un peso più rilevante (è sufficiente scegliere la generazione dalla tendina in alto).

Attraverso questi strumenti è possibile comprendere e ricostruire numerose dinamiche demografiche. Sulla base di questo, ad esempio, Varesenews sta ricostruendo alcune storie partendo dai dati ma andando poi a capire nella realtà quali storie si nascondono dietro i numeri.

La prima storia che abbiamo raccontato riguarda il comune di Curiglia con Monteviasco ed in particolare della frazione di Piero.

La seconda storia che abbiamo raccontato riguarda Agra, la vita nel paese che segna il record di ultranovantenni ma anche un boom di bimbi.

E tante altre ne racconteremo. Hai una storia da segnalarci? Usa questo modulo: