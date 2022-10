Il ministro Giorgetti in visita al Saponificio Varesino di Brebbia e alla Chiaravalli di Cavaria

Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha visitato oggi due aziende della provincia di Varese, il Saponificio Varesino di Brebbia e la Chiaravalli spa di Cavaria con Premezzo.

“Un saponificio storico che si è aperto ai mercati internazionali per far conoscere nel mondo i suoi prodotti – ha twittato Giorgetti dopo la visita a Brebbia – Un bellissimo esempio di come la famiglia crede nell’azienda e la rende competitiva”.

A Cavaria con Premezzo il ministro ministro Giorgetti dopo la visita all’azienda leader nel settore della meccanica industriale ha commentato: “Grande azienda, che continua a crescere con tanti giovani che ci lavorano con passione e che si è sviluppata grazie a tecnologia e innovazione. Una bella storia di reshoring dalla Germania che merita attenzione”.