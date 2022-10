Missione a Brescia per la Openjobmetis che ha voglia di stupire di nuovo

Buona la prima, ma la seconda è già all’orizzonte e non sarà una passeggiata di salute. L’Openjobmetis uscita vincente dal confronto con Sassari si appresta a disputare la prima gara in trasferta della sua stagione (sabato 8, ore 20,30) sul campo della Germani Brescia, una delle candidate a fare corsa “vicina alla vetta” visto che la Leonessa è considerata (dopo Venezia, ma con i sardi, Tortona e forse Reggio) una di quelle formazioni da “playoff sicuri” vista la profondità e la qualità del roster.

Caratteristiche che hanno portato la Germani a un soffio dall’offrire la prima grande sorpresa del campionato: la squadra di Magro è andata vicinissima a battere Milano (al Forum), perdendo di un sol punto e arrivando ad avere la palla del sorpasso dopo aver condotto a lungo nel punteggio. Ma ogni partita è diversa dall’altra, e chissà che Della Valle e compagni non soffrano la pressione di dover centrare il primo successo (anche perché in settimana inizia la non semplice Eurocup), da favoriti, contro un’Openjobmetis che avrà il cuor più leggero.

Il che non vuol dire che la formazione di Brase (ancora out Librizzi) si presenterà in campo remissiva: «Siamo pronti e vogliamo affrontare questa partita con tutta la nostra energia e contro Sassari abbiamo fatto la gara che volevamo fare» avvisa capitan Giancarlo Ferrero che sottintende la volontà di ripetersi da parte sua e dei compagni. Di certo Varese sarà rinfrancata dal fatto di avere in campo Markel Brown per via della riduzione della squalifica (e automatico pagamento della giornata residua): toccherà a lui prendersi cura proprio di Della Valle che si annuncia come il principale attaccante dei padroni di casa, ma non il solo vista la presenza di Caupain ma pure di Petrucelli, specialista difensivo ma bomber a Milano.

Al di là della “potenza di fuoco” – che va tenuta in debita considerazione ma che in un certo senso appartiene anche a Varese – la Germani ha un indubbio vantaggio a livello fisico perché, appunto, è stata costruita pensando anche alle battaglie europee. E quindi con metà dei giocatori al di sopra dei due metri, con il duo di pivot formato da Cobbins e Odiase cui si affianca un gruppo di “alone” che comprende Burns, e Akele, Massinburg e Gabriel. Una volta di più, la Openjobmetis dovrà lavorare duramente a rimbalzo con tutti e cinque gli effettivi in campo per non rischiare di andare sotto in questo fondamentale e, di conseguenza, concedere troppe opportunità in attacco agli avversari.

LA CURIOSITÀ

Al termine dell’allenamento del venerdì, il capitano Ferrero anche a nome dei compagni di squadra ha consegnato a coach Matt Brase il pallone utilizzato domenica contro Sassari, a ricordo della prima partita vinta in Italia dal tecnico venuto dall’Arizona. Un gesto simpatico e inatteso che fa parte di tutto quel contorno “all’americana” che Scola ha voluto introdurre intorno alla squadra.

RICORDIAMOCI DI…

Dominique Johnson, il fautore dell’ultima vittoria esterna contro Brescia. Si giocava a Montichiari, era il 19 marzo e la guardia americana – che in Italia ha poi raccolto molto meno del previsto – impallinò la Leonessa con 30 punti tondi e un clamoroso 8/14 da tre punti. Varese superò indenne anche un black out del tabellone che causò uno stop della partita nel miglior momento della Openjobmetis e mise in tasca un successo pesante in chiave salvezza. A “Nique” piacque particolarmente la foto – lui con il dito alzato a indicare i tifosi di Varese – pubblicata da VareseNews tanto da usarla come sfondo sul cellulare. A proposito: stavolta la OJM ha in squadra un altro Johnson dalla mano calda…

