Misure di sostegno alle famiglie di Malnate per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

L’Amministrazione Comunale di Malnate, rilevato che le conseguenze dell’emergenza sanitaria da covid–19 sono ancora presenti, avendo provocato una profonda crisi economica con forti ripercussioni sulla qualità della vita di molte persone, intende supportare i cittadini con contributi finalizzati al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (escluse le utenze telefoniche), disponendo l’erogazione della somma complessiva pari ad € 50.000,00.

DESCRIZIONE

Erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche per il periodo relativo ai mesi di giugno – novembre 2022 (escluse le utenze telefoniche) per un massimo di € 800,00 a nucleo familiare;

A CHI SPETTA

Cittadini residenti a Malnate che abbiano ISEE ordinario 2022 inferiore o uguale ad € 15.000,00 e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) soggetti esposti agli effetti economici dell’emergenza, quindi persone che, in ragione dei provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio, hanno perso o comunque diminuito la loro fonte di reddito (dipendenti, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, lavoratori stagionali, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo ecc.), non avendo la fruizione di ammortizzatori sociali e senza alcun altro sostegno pubblico;

b) soggetti in stato di bisogno, la cui difficoltà è stata acuita dalla crisi generata dall’emergenza covid-19, privi di ammortizzatori sociali e senza alcun sostegno pubblico;

c) soggetti che hanno perso o comunque diminuito la loro fonte di reddito nell’emergenza e/o soggetti in stato di bisogno, fruenti di ammortizzatori sociali e/o di sostegno pubblico;

Le domande saranno evase in ordine d’arrivo, senza formazione di graduatoria e sino all’esaurimento del predetto fondo.

PRESENTAZIONE E SCADENZA BANDO

La domanda deve essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 24.10.2022 e fino alle ore 12.00 del 02.12.2022, compilando l’apposita modulistica contenente l’autocertificazione dei requisiti circa lo stato di bisogno e l’ISEE 2022 (allegare bollette e/o contratto di affitto, Iban su carta intestata della Banca o Posta, carta di identità del dichiarante).

La domanda è pubblicata sul sito del comune di Malnate e può:

– essere inviata al seguente indirizzo mail servizisociali@comune.malnate.va.it,

oppure

– essere consegnata a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali di via De Mohr durante gli orari di apertura dello stesso il lunedì dalle 15:00 alle 17:30 e il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 senza necessità di prendere appuntamento.

E’ possibile fare richiesta per accedere ad una o entrambe le misure di sostegno (erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione ed erogazione di contributi anche a rimborso delle utenze domestiche per il periodo giugno – novembre 2022, (escluse le utenze telefoniche) per un importo massimo per nucleo familiare pari ad € 800,00 (ottocento/00).

ISTRUTTORIE E CONTROLLI

Potranno essere disposti approfondimenti e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri:

0332/275289; 0332/275290

oppure

scrivere al seguente indirizzo email: servizisociali@comune.malnate.va.it