Mobilità, sicurezza e sostenibilità ambientale: domani il convegno a Milano

“Mobilità, sicurezza dei passeggeri, sostenibilità ambientale: l’innovativo sistema di sanificazione pchs®”: è questo il titolo del convegno, organizzato da Copma, con Fulgens Italia, che si terrà venerdì 14 ottobre a partire dalle ore 10 presso Palazzo Giureconsulti a Milano.

L’evento istituzionale è l’occasione per riprendere i risultati delle ricerche realizzate in ambito Sanitario/Ospedaliero e presentare i nuovi risultati dello studio condotto dal centro ricerche CIAS dell’Università di Ferrara nell’ambito del trasporto pubblico metropolitano di Milano. Nel corso del convegno verranno illustrati i vantaggi dell’innovativo sistema di sanificazione PCHS (Probiotic Cleaning Hygiene System) con l’obiettivo di verificarne l’efficacia sia in funzione anti Covid-19, sia per il controllo della contaminazione microbica da agenti patogeni resistenti agli antibiotici.

L’innovativo sistema di sanificazione PCHS ideato da Copma è basato su detergenti ecosostenibili contenenti selezionate spore di batteri probiotici (non pericolosi per l’uomo), che integra diversi fattori come delle procedure certificate, un controllo microbiologico del risultato, l’utilizzo di particolari materiali in microfibra ed un piano di formazione specifico per il personale. Il convegno renderà noti i risultati definitivi della ricerca.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Arianna Censi (Assessora alla Mobilità del Comune di Milano) e Stefano Bolognini (Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia).

A seguire: l’intervento introduttivo a cura del Prof. Walter Ricciardi (Università Cattolica del Sacro Cuore); la presentazione della ricerca a cura della prof.ssa Elisabetta Caselli (Dip. Sc. Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie, CIAS research center, Università degli Studi di Ferrara). Concluderà i lavori il prof. Ricciardi.