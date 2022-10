Monti (Aci Varese): “Alla nostra lista vada la presidenza della Commissione Sportiva”

Lo scorso 22 ottobre i soci ACI di Varese e provincia sono andati alle urne per eleggere il nuovo direttivo, una consultazione che ha visto in lizza due liste e si è conclusa con la vittoria della “Lista 1” guidata dal presidente uscente Giuseppe Redaelli, che quindi sarà riconfermato.

A qualche giorno di distanza ecco l’intervento di Luca Monti, capolista della lista numero 2: Monti traccia una sorta di analisi del voto, si congratula con Redaelli per il risultato ma non rinuncia a fare sentire la propria voce. La sua lista è nata soprattutto all’interno dell’ambito sportivo di ACI Varese e per questa ragione, visti i numeri finali, chiede di ricoprire uno spazio importante all’interno della Commissione Sportiva. (foto in alto: Monti e Redaelli si stringono la mano)

«Dopo qualche giorno è giusto riflettere e analizzare i numeri e le motivazioni che hanno portato al risultato delle elezioni e il primo elemento che emerge sono le numerose preferenze ottenute dal presidente Redaelli che stacca ampiamente anche i compagni di lista. Un consenso personale frutto soprattutto dell’esposizione mediatica che nelle settimane precedenti la tornata elettorale l’ha visto protagonista sui mezzi d’informazione. Il secondo elemento da valutare, nell’analisi dei risultati, è stato il ruolo fondamentale dei due seggi presso le agenzie assicurative di Busto Arsizio e Gallarate, che ha segnato un gap di preferenze tali da escludere alcuni di noi dal direttivo. La totalità degli elettori era rappresentata dai clienti che sono stati invitati a recarsi al seggio, attraverso convocazione telefonica. Purtroppo per noi era impossibile avere contatti diretti con una cosi vasta platea di elettori, avendo unicamente l’indirizzo di residenza».

Monti esprime soddisfazione per il risultato della propria compagine e per l’impegno profuso dai suoi collaboratori: «I numeri ottenuti dalla lista “Varese Auto & Sport” mi soddisfano: è stato fatto un grande lavoro di squadra, fatto di contatti personali e soprattutto passione. La passione per il motorsport è stato il filo conduttore di tutto il nostro progetto, quello di essere il “sindacato dei soci sportivi varesini”, che non si interrompe certo con le elezioni. Questo è stato solo il punto di partenza: abbiamo dimostrato che quando il popolo degli sportivi si organizza e si fa sentire merita ascolto ed è un stimolo fondamentale».

«La tornata elettorale ha portato alle urne 719 votanti rispetto ai 25 del 2018 e ha prodotto il risveglio delle attività del nostro Automobile Club in questo 2022, frutto anche della spinta generata dalla presenza della nostra lista nella sfida elettorale. Questa è la conferma dell’importante energia positiva che il nostro movimento può dare.

Complimentandomi per il successo personale, ho avuto modo di trasmettere al presidente Redaelli tutte queste riflessioni e ho richiesto, per conto della nostra lista, la Presidenza di Commissione ed una rappresentanza all’interno della nuova Commissione Sportiva che nascerà dopo l’insediamento del Direttivo. Sono certo che il presidente Redaelli saprà svolgere un’attenta analisi del voto e in particolare di come il risultato è maturato e non potrà esimersi dall’assecondare le legittime richieste che gli sono state rivolte».