Il Movimento 5 stelle della provincia di Varese si riunisce in assemblea a Somma Lombardo

Il Movimento 5 Stelle della provincia di Varese si riunisce a Somma Lombardo. Sabato 22 ottobre gli attivisti del partito di Giuseppe Conte si riuniranno per la prima volta dopo il risultato elettorale dello scorso 25 settembre.

L’appuntamento è fissato per sabato alle 9.30 nella sala polifunzionale Papa Paolo Giovanni II in via Marconi 6 a Somma Lombardo. Interverranno in collegamento il coordinatore regionale Dario Violi e la portavoce Alessandra Todde. Parteciperà il consigliere regionale Roberto Cenci. Per il partito sarà il primo incontro per fare il punto della situazione sulla nuova organizzazione del M5S, sia a livello territoriale che nazionale.