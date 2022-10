Muore in montagna nei Grigioni il sindacalista dell’Ocst Giovanni Scolari

Faceva parte di un gruppo che si occupa della demarcazione dei sentieri di montagna Giovanni Scolari, 66 anni, sindacalista in pensione di origini italiane ( Marchirolo ) dell’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese ben conosciuta fra i frontalieri italiani. Scolari, in compagnia di alcuni amici escursionisti, si trovava ieri, domenica 9 ottobre in Val Cama, territorio del comune di Grono, al confine con l’Italia.

Secondo la ricostruzione della polizia cantonale dei Grigioni, Scolari è stato recuperato sul Piz de Sambrog, a circa 2300 metri di quota dopo una gravissima caduta di circa 100 metri lungo un terreno ripido e roccioso sul versante della Val Bodengo / Italia. La REGA, informata dai colleghi presenti sul posto, ha recuperato il ferito trasportandolo all’ospedale di Lugano, dove è morto poco dopo. L’uomo faceva parte di un gruppo che si occupa della demarcazione dei sentieri, stava costruendo assieme ad altri colleghi un sentiero di montagna a tappe lungo il crinale italo – svizzero, che collega San Bernadino con il Ticino.