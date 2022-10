Musica, arte, buon cibo e mercatini dell’artigianato vi aspettano alla Festa della Zucca di Agra

Come da tradizione ormai ultra trentennale, torna domenica 16 ottobre a partire dalle 10:00 -per la gioia di grandi e piccini – la Festa della Zucca di Agra. Una sagra dove la protagonista indiscussa è la zucca e i suoi usi. La giornata, come per ogni edizione, ruoterà attorno al concorso di Miss Zucca e alla gara tra artisti che dovranno realizzare le opere più belle di intaglio di zucca.

Ma non solo, oltre 100 bancarelle di artigianato sparse per il centro storico del borgo, mostre, esposizioni e dimostrazioni artistiche vi attendono questa domenica per vivere una giornata all’insegna dello stare insieme e del buon cibo. Saranno infatti diversi gli stand gastronomici presenti che offriranno succulente specialità locali, dalle castagne ai risotti, fino ai famosi tortelli di zucca fatti a mano.