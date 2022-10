Nasce What’s Health un’associazione al fianco di chi vuol far crescere il benessere collettivo

« L’idea è nata durante un convegno organizzato dall’Asst Sette Laghi – racconta Stefano Taborelli – Si parlava di “Community Building” facendo riferimento a una rete di enti che collaborano per il benessere di un territorio. Ho pensato che si potesse partire dal basso, da un’associazione al servizio di chi vuole creare progetti e proposte in abito sanitario e socio sanitario a beneficio della collettività. Così è nata What’s Health».

Stefano Taborelli è il presidente di questa realtà ( definito un “think thank”) che vede coinvolti altri tre soci fondatori Rosita Caielli, Barbara Lamperti, Giorgio Bozzini .

Il debutto ufficiale è avvenuto con una cena all’interno dell’azienda Elmec a Brunello, una realtà che ha fatto del welfare aziendale e della sostenibilità due degli obiettivi primari del bilancio sociale.

« Quello che offriamo è un tutoraggio al terzo settore che si avvicina agli enti pubblici – spiega ancora Taborelli – Non è semplice sapersi muovere in questo campo dove la burocrazia è spesso tanta e le regole di difficile interpretazione. Abbiamo recentemente supportato un’associazione nella stesura di un progetto sottoposto all’Asst Sette Laghi, consigliando alcuni aspetti tecnici e normativi».

Non solo assistenza, l’associazione What’s Health si propone anche di promuovere campagne di crowdfunding per avviare progetti a sostegno della rete sanitaria e socio sanitaria locale ma anche delle buone pratiche di welfare: « Oggi è evidente a tutti la carenza di medici. Viviamo, poi, in un territorio che deve fare i conti con la concorrenza fortissima del Canton Ticino. Lanciare programmi di benefit in favore di chi sceglie di lavorare a Varese può essere un modo per aumentare l’attrattività delle strutture varesine. Così vogliamo fare la nostra parte nel progetto di “Community building”».

Tra le idee sul tavolo la realizzazione di una App per orientarsi all’interno dell’ospedale di Circolo di Varese e negli altri presidi: un sistema che andrà sviluppato per conoscere dove si trova un ambulatorio o un servizio senza perdersi all’interno dell’area ospedaliera».

L’associazione esordisce con un bando aperto agli studenti dei licei artistici del Varesotto: si cerca un logo che identifichi bene l’anima di What’s Health. La creatività verrà premiata.

