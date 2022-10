“Nastri rosa”, parte il progetto “Senologia al Centro” a Busto Arsizio

Sabato 15 ottobre alle ore 11.30 a Busto Arsizio, in coordinamento con LILT-Associazione di Varese, ASST Valle Olona – Insubria e Gnodi Group – Mobile System, darà ufficialmente il via ai Nastri Rosa di partenza, così denominati, con il progetto “Senologia al Centro”.

La clinica mobile, protagonista dell’iniziativa, è da considerarsi un grande traguardo per aver portato in piazza strumenti diagnostici di ultima generazione e per le agevolazioni che offre a tante persone che non riescono ad accedere a visite adeguate. Sono attesi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Europarlamentare Isabella Tovaglieri, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, i sindaci dei comuni della Valle Olona coinvolti, gli sponsor della manifestazione, il Lions Club della zona A III circoscrizione e tutto il pubblico

vicino a LILT, che mai come in questo mese dell’Ottobre Rosa ha spiegato un’ingente squadra presente su tutto il territorio della provincia di Varese e in particolare per la clinica mobile di Senologia al Centro.

Ulteriore significativa presenza sarà la Croce Rossa Italiana a supporto dell’attività in piazza della giornata.

Il progetto è di respiro nazionale poiché la clinica inizierà il suo viaggio da Busto Arsizio, la settimana successiva partirà alla volta di Aosta e in futuro sarà nelle più importanti piazze italiane.