Nei musei del Sacro Monte di Varese tre incontri dedicati alle letteratura

I mesi di ottobre e novembre sono dedicati alla lettura nei musei del Sacro Monte di Varese. La Casa Museo Pogliaghi e il Museo Baroffio ospitano tre presentazioni di libri e volumi illustrati, con l’eccezionale partecipazione degli autori. Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione culturale, propone un viaggio tra il Sacro Monte di Varese e Milano attraverso le pagine di Marta Morazzoni, Carla De Bernardi e Luca Frigerio, alla scoperta di personaggi eclettici, curiosità e storia, sempre con la possibilità, un’ora prima dell’inizio dell’incontro, di visitare i gioielli artistici custoditi nei musei.

Il ciclo di incontri si apre venerdì 28 ottobre (ore 18.30) con Marta Morazzoni che presenta il suo nuovo romanzo “Il rovescio dell’abito” (Guanda editore), ovvero la storia eccezionale della marchesa Luisa Casati Stampa che fece della propria vita un’opera d’arte. Un romanzo che esplora, tra eccessi e cadute, la costruzione ardita di un gioco di specchi sullo sfondo di una irrequieta Milano degli anni Venti. L’evento è proposto nella Casa Museo Pogliaghi, luogo che testimonia l’amore per l’arte e la passione collezionistica del famoso artista milanese Lodovico Pogliaghi. Prima dell’incontro, alle 17.30, c’è la possibilità di fare una visita guidata alla Casa Museo. In caso di cattivo tempo o di temperature rigide, la presentazione viene ospitata all’interno del Museo Baroffio.

Il secondo appuntamento è dedicato a Milano: domenica 6 novembre (ore 17) al Museo Pogliaghi Carla De Bernardi presenta la sua recente “Storia di Milano. Guida per curiosi e ficcanaso” (edizione illustrata, Jaca Book): una guida non tradizionale al capoluogo meneghino, un’opera scorrevole di narrativa arricchita da un nutrito corredo di immagini, dedicata a lettori “curiosi e ficcanaso” di ogni età e formazione culturale, amanti della città. Vi sono raccolti aneddoti, curiosità, proverbi, modi di dire e persino “pettegolezzi” d’epoca, che hanno contribuito a definire la Milano odierna. Sarà una presentazione itinerante: alcune pagine del volume sono, infatti, dedicate proprio a Lodovico Pogliaghi e ad alcune sue opere presenti anche nelle sale della Casa Museo del Sacro Monte. Alle 16, prima dell’incontro, la possibilità di visita guidata alla Casa Museo. L’evento è proposto in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini.

Domenica 13 novembre (ore 17) a chiudere il ciclo di appuntamenti è Luca Frigerio, giornalista e divulgatore. Grande appassionato e conoscitore del Sacro Monte di Varese, dedica una serata al Medioevo con il suo libro “Bestiario Medievale” (edizione illustrata, Edizione Ancora) al Museo Baroffio che ospita anche opere di epoca romanica. Il “bestiario” di Frigerio è rappresentato dai leoni, cervi, serpenti, draghi e sirene che caratterizzano lo stile romanico. E in questo libro l’autore racconta in modo chiaro ma affascinante il significato simbolico delle numerose e diverse rappresentazioni “zoologiche”. Alle 16, prima dell’incontro, la possibilità di fare una visita guidata alla Cripta.

Costi: 4 euro l’ingresso alla sola presentazione; 10 euro con la visita guidata. Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366.4774873. Per prenotazioni: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/scrittori-al-museo-517.html.