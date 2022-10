Nel Bosco della Pace di Rescaldina nasce il “Sentiero della Fiaba” grazie ai ragazzi del Centro Diurno Disabili

“C’era una volta in Svizzera un bosco dove viveva un lupo dal pelo rosa”. Inizia così la favola “Il Bosco dell’Amicizia”, scritta e illustrata dai ragazzi e dalle ragazze del Centro Diurno Disabili di Rescaldina che da qualche giorno fa bella mostra di sé nel Bosco della Pace, l’area verde che fiancheggia il cavalcavia tra Rescalda e Rescaldina battezzata nel segno della pace sei anni fa dai bimbi del paese.

Già da anni il Bosco della Pace accoglie la Barca dell’Accoglienza e dell’Amicizia, l’opera che da novembre 2019 fa bella mostra di sé nel Bosco della Pace grazie al lavoro di 800 giovani e giovanissimi studenti delle scuole del paese e dei ragazzi del Centro Diurno Disabili, che hanno decorato con i loro disegni e i loro messaggi la struttura di legnano lunga 7 metri, alta 2 e larga 2,5.

E ora il polmone verde, grazie ancora una volta ai ragazzi del Centro Diurno Disabili, ospita anche un Sentiero della Fiaba: fiaba che in questi giorni gli autori stessi sono andati a leggere direttamente sul posto, dai cartelli appesi agli alberi. Cosa che l’associazione culturale ArticoloNove – che anni fa aveva promosso il progetto per la realizzazione della Barca dell’Accoglienza e dell’Amicizia e nella primavera del 2021, con il contributo del comune, si era occupata del suo restyling dopo l’ennesimo atto vandalico – si augura facciano anche gli altri cittadini.

C’era una volta in Svizzera un bosco dove viveva un lupo dal pelo rosa. Tiziano era il suo nome. Era un lupo buono con dei dolcissimi occhi verdi, due grandi orecchie e tre zampe.

Il lupo aveva tanti amici: il leone, la civetta, il coccodrillo, la scimmia, gli Indiani e un pony. Con loro amava ballare la macarena e il tango.

Un giorno gli amici incontrano un maiale color albicocca che si unisce alla bella compagnia. All’improvviso scoppia un forte temporale. Gli amici impauriti si rifugiano a casa del nano Dondolo.

Giunge la notte e il nano Dondolo offre pane e cioccolato ai suoi amici e li invita a dormire a casa sua. Al mattino seguente un caldo sole sveglia tutta la compagnia.

Il lupo rosa per ringraziare il nano Dondolo organizza una festa e per tutto il giorno ballano e cantano felici e contenti. Che bell’amicizia.