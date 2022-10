Nel tempio votivo di Duno si celebra San Luca protettore dei medici

Martedì 18 ottobre, giorno di San Luca, protettore dei camici bianchi, sarà celebrata a Duno, alle ore 10.30, presso il Tempio Votivo dei Medici d’Italia, l’annuale messa in onore dei medici. Come ogni anno, l’iniziativa è promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Varese.

«Adempiamo il nostro dovere, nei momenti ordinari e in quelli straordinari, in Scienza e Coscienza fin dalle origini della nostra professione – sottolinea il Presidente dell’Ordine, la dottoressa Giovanna Beretta -. Il nostro è sempre stato un impegno in prima linea. Consapevoli del compito di superare le future sfide con professionalità e vicinanza al paziente che, con fiducia, si rivolge a noi».

Al termine della messa i partecipanti si sposteranno presso Villa Malcotti dove ha sede il Centro Studi Promozione Professione Medica, dove il professor Giuseppe Armocida terrà un breve intervento.