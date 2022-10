Tutti per Pimpa nella Giornata della Meraviglia: a Varese anche Hagrid in piazza per la solidarietà

E’ iniziata questa mattina a Varese e in tante altre piazze italiane la “Giornata della Meraviglia”, durante la quale, tra Piazza San Vittore e il Parco Gioia di Villa Mylius proporrà fino alle 17 una serie di iniziative e spettacoli che animeranno la giornata per accompagnare la raccolta fondi per il progetto “Una Meraviglia di Scuola”: giochi d’epoca, puzzle di legno e giochi da tavolo che profumano di passato, una novità per i piccoli, un bel tuffo nella giovinezza da parte dei più grandi; truccabimbi e attività che vogliono non solo divertire, ma anche insegnare l’importanza dell’acqua, tema centrale della giornata, e riuscire attraverso il gioco educativo a spiegare ai bambini la difficoltà che tanti loro coetanei devono affrontare per riuscire a trovarla, soprattutto in zone di guerra.

Protagonista indiscusso dell’evento senz’altro Gerardo Giove e il suo Hagrid: l’uomo di 56 anni veste i panni del famosissimo mezzo gigante della saga di Harry Potter, in qualità di caratterista. Giove è stato vincitore del primo premio come miglior cosplayer italiano giudicato dalla costumista della Warner Bros arrivata dagli Stati Uniti per un contest svoltosi durante un evento ufficiale nel 2018 a Milano. Il personaggio è interpretato nella saga cinematografica dall’attore Robbie Coltraine, venuto a mancare pochi giorni fa all’età di 72 anni. Alle 12 il nostro Hagrid varesino è salito in sella alla sua moto azzurra ed è partito da Piazza San Vittore per arrivare fino in cima al Sacro Monte, un gesto”per ricordare Coltraine – ha dichiarato Giove – Io sono il sosia ufficiale di Hagrid, che lui ha interpretato in maniera magistrale per tutti i 7 film della saga”.

La Giornata della Meraviglia nasce da un’idea di Marco Rodari, in arte il Clown Pimpa, presidente dell’associazione “Per far Sorridere il Cielo” che dal 2015 porta sorrisi a tutti i bambini, con un’attenzione particolare ai più piccoli che vivono in paesi di guerra, con la collaborazione dell’Associazione 23&30 che coinvolgendo numerose realtà del territorio, già l’anno scorso ha realizzato un grande evento allo scopo di raccogliere fondi per “Una Meraviglia di Scuola”, progetto che sostiene Mosader Kindergarten, unica scuola materna del villaggio Al Mosader, una delle zone più povere ed emarginate della Striscia di Gaza.