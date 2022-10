Nell’estate di Sesto Calende “il turismo ritorna ai livelli pre-covid”

È positivo il bilancio dell’estate di Sesto Calende, la prima con l’emergenza sanitaria (almeno in parte) alle spalle: sono state infatti 3108 le persone che quest’estate si sono rivolte all’ufficio turistico sul lungofiume sestese, ben 552 in più rispetto la stagione scorsa. Numeri che si avvicinano all’Estate del 2019, quella pre-pandemia, dove le presenze avevano toccato quota 3457.

Questi i dati confermati dall’infopoint sestese, che, dopo una ricca stagione di eventi, dà l’arrivederci alla prossima primavera. Una chiusura celebrata dall’amministrazione comunale con una piccola cerimonia, in segno di riconoscenza per la responsabile Samanta Bertolazzi. A lei ieri – domenica 2 ottobre – è stato infatti donato un omaggio floreale per l”instancabile supporto dato dal primo aprile, primo giorno di apertura della stagione 2022.

A guidare la “speciale classifica” del turismo internazionale sono stati per lo più da tedeschi e francesi, mentre per quanto riguarda i mesi più “gettonati” agosto è stato il mese migliore seguito a ruota da settembre, favorito dal “perdurare del bel tempo”, che di fatto ha reso lunga un po’ più lunga l’estate.

Ma cosa piace e per quali sono i punti di forza del turismo della città sul fiume azzurro? Con una nota la Pro Sesto analizza i dati rilasciati dallo iat, piccolo studio che si può estendere a tutta l’area del Basso Verbano:

«Piace il verde che ci circonda la nostra Città morfologicamente varia e la calma e tranquillità. Scelgono di soggiornare nei B&B del territorio anche perché compongono l’offerta più concreta. Apprezzano anche la centralità della nostra Città rispetto le principali mete turistiche raggiungibili per lo più con mezzi propri. Non tanto la scarsità di mezzi pubblici ma per la poca flessibilità degli orari in particolare modo se si vuole raggiungere il nord del Lago

Maggiore. Le Isole Borromee, La Rocca D’Angera e Santa Caterina del Sasso rimangono le mete più conosciute ed ambite. Il Turista non disdegna nemmeno le informazioni legate a Sesto Calende. La mappa di Sesto Calende è andata sold out ma sono richieste anche le altre per meglio muoversi sul territorio compresi gli orari della Navigazione al pari del servizio di Bike Rent (sono 6 le bici offerte di cui 2 da bambino) che ha fatto registrare degli ottimi numeri».

Conclude la Pro Sesto: «Tra le info più richieste c’è anche quella legata agli eventi (la sera dei fuochi unitamente alla due-giorni del Palio sono in cima alle preferenze). Disorientati, poi, gli stranieri alla ricerca del mercato settimanale del mercoledì credendolo ancora nel centro storico. Non è sfuggito, a più attenti, il provvisorio servizio barca che nelle settimane di chiusura del ponte di ferro faceva servizio. Il servizio è stato scambiato, da molti, come una navetta alla scoperta delle bellezze delle nostre sponde: delusione a saperlo solo un semplice traghetto! Un appunto che deve essere preso in considerazione».