Nessuna deroga: a novembre ci sarà il valzer delle cattedre dei vincitori di concorso

Richiesta respinta. Non sono riuscite a ottenere la deroga le insegnanti che si sono fatte promotrici di una raccolta firme per fermare il trasferimento “d’ufficio” a novembre dei vincitori del concorso bis: «Purtroppo nonostante il pomeriggio e il ricevimento dall’ispettore abbiamo avuto come unica risposta il fatto che non potrà fare nulla a meno che riceva una notifica da Roma. Purtroppo è scandaloso che a rimetterci in questa cosa siano i ragazzi».

Due docenti avevano raccolto le firme ( in poche ore 200) per chiedere che anche l’Ufficio scolastico, come già quelli di Piemonte e Lazio, concedessero ai vincitori del concorso di scegliere se proseguire l’incarico nella sede dove avevano iniziato l’anno scolastico nelle more della conclusione del concorso.

La legge, però, prevede che , una volta stilata la graduatoria, questi insegnanti vengano assegnati alle cattedre che erano state tenute a disposizione, innescando così un processo di sostituzione tra professori proprio a metà del primo quadrimestre.

L’intenzione delle due professoresse di scuola superiore era quello di privilegiare la continuità didattica a beneficio dei ragazzi. L’Ufficio scolastico della Lombardia, però, si trova in una situazione particolare: dal primo settembre non ha più un direttore ( andato in pensione il 31 agosto) ma ha un reggente facente funzioni. Senza un incarico ufficiale, che si potrà avere solo nei prossimi giorni quando ci sarà la nomina da parte del nuovo ministro, la sede lombarda del Ministero non è nelle condizioni di pendere questo tipo di decisione.

Con buona pace di studenti e docenti che a metà quadrimestre si ritroveranno a dover ricominciare.