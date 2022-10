NeverWasRadio compie dieci, festa al Gagarin di Busto Arsizio

NeverWas Radio compie i suoi primi 10 anni e festeggia in grande stile sabato 15 ottobre al Circolo Gagarin. Due lustri spesi a raccontare e valorizzare il Varesotto e la sua cultura indipendente, attraverso programmi in diretta, formazione ed eventi. Da qualche anno, inoltre, NeverWas Radio è anche sbarcata nel mondo del podcast e della creazione di contenuti audio on demand, realizzando diverse produzioni ascoltate e apprezzate anche su scala nazionale.

E proprio il podcast avrà un ruolo di primo piano il 15 ottobre, con una specialissima puntata di Bistory, il podcast storico che porta la firma dell’emittente e che per l’occasione diventa Live, raccontando e sonorizzando la “Genealogia del Podcast”.

Per quanto riguarda invece la musica, a scaldare i motori ci penserà IDRA, che mescolando elettronica, texture ritmiche e il suono della tromba, riesce a delineare universi inesplorati, sospesi tra soundscape, ambient, drone e minimal.

A seguire saliranno sul palco i The Leatherette, che proprio il giorno prima rilasceranno “Fiesta”, il loro primo LP edito da Bronson Recordings. Già accolti come la next big thing dell’underground nostrano, la band bolognese coniuga sfuriate punk, atmosfere jazz e suggestioni no-wave, da cui scaturisce un sound a tratti caldo e accogliente, a tratti estemporaneo, acido e graffiante.

Dove: Circolo Gagarin

Quando: Sabato 15 ottobre 2022

Ingresso a sottoscrizione 7 euro, riservato soc* ARCI.

Prevendita disponibile su DICE : https://link.dice.fm/xW45J17Putb

Circolo aperto dalle 18:30 con bar, cucina e bookshop attivi

Concerti dalle 21:00

Per accedere al Circolo Gagarin è necessario essere in possesso della tessera ARCI.

La tessera 2021/2022 è valida fino al 30 settembre 2022. Dal 1 ottobre 2022 sarà necessario

avere la tessera 2022/2023.

È possibile presentare domanda di pre-adesione ad Arci compilando l’apposito modulo a questo

link: http://bit.ly/PreAdesioneGagarin . Sarà possibile ritirare la propria tessera in qualsiasi momento

di apertura ai soci, versando la quota di adesione da 10€.

Concerto indoor con posti in piedi.

Prenotazioni (consigliate soprattutto per la cena) via whatsapp al 351 9763540