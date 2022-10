Nicolò Martinenghi premiato in Provincia di Varese con una targa

Un altro ospite prestigioso in Provincia di Varese ricevuto oggi a Villa Recalcati. Si tratta di Nicolò Martinenghi, campione mondiale di nuoto accolto dal Presidente Emanuele Antonelli, dalla Consigliera allo Sport Emanuela Quintiglio e dall’intero Consiglio provinciale riunito per la seduta di ottobre. Ad accompagnarlo il suo coach, Marco Pedoja.

«È un onore ospitare un atleta così importante per il nuoto italiano e internazionale come Nicolò, giovanissimo nuotatore varesino originario di Azzate – ha affermato il Presidente della Provincia –. Un vero modello da seguire per i nostri giovani».

«Un giovane 100% made in Varese che da anni seguiamo e che abbiamo visto crescere, sino alla grande soddisfazione che ci ha regalato arrivando sul tetto del mondo. Un orgoglio per la nostra provincia e un esempio importante per i ragazzi perché vedano nello sport, oltre al divertimento, un’occasione per imparare valori quali l’impegno e la perseveranza fondamentali, per il loro percorso di crescita», ha commentato la Consigliera Emanuela Quintiglio.

Martinenghi, o “Tete” come lo chiamano i varesini, ha ricevuto in dono una targa con inciso il testo: «Congratulazioni per i risultati raggiunti!

“Ho realizzato il mio sogno” sono state le tue parole dopo il trionfo.

Un sogno non solo tuo: la provincia di Varese è mondiale grazie a te!

Grazie Nicolò».

La dedica fa riferimento ai Campionati mondiali di nuoto di Budapest 2022, dopo i quali l’atleta ha collezionato altre numerose vittorie importanti.