Il Nido Insieme di Casorate festeggia 10 anni con una giornata per genitori e bambini

“Il nido del villaggio in festa” è il titolo della giornata di condivisione di sabato 8 ottobre 2022, che celebra i dieci anni di Nido Insieme a Casorate Sempione. Una giornata di festa, ma anche di riflessione, con momenti di confronto.

Alle 10 del mattino è prevista infatti la tavola rotonda: “Il Nido, luogo educativo al servizio della Comunita”, alla sala consiliare di via Edmondo De Amicis 3. Un viaggio tra le Linee pedagogiche per il sistema ZEROSEI, i COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI e it dispositivo del LABORATORIO IMMERSIVO AL NIDO. Intevengono : – FAUSTA BATTAGLIA, Assessore Servizi alle Politiche Sociali – PAOLO UNITI, direttore Assonidi – AGNESE INFANTINO docente di pedagogia dell’Infanzia Universita Bicocca – FRANCESCA FALINO formatrice 0/6, psicologa e mediatrice famigliare – Moderatrice: ENZA SCHILLACI, responsabile pedagogica del Nido del Villaggio CONCLUSIONE buffet per i partecipanti

Alle 15 sarà il momento dei Laboratori tematici immersivi al Nido di via Montegrappa 1, con proposte ludiche per bambini at nido e in giardino …per grandi e piccini (0/6) .

Alle ore 17:30 “C’ERA DUE VOLTE UN RE…”, spettacolo di teatro di figura, narrazione e musica dal vivo a cura di Arca di Noe Proposta teatrale dedicate alle famiglie. Presso la Sala Consiliare, Via Edmondo de Amicis, 3

Alle 18.30 infine aperitivo finale della giornata, per tutti i partecipanti agli eventi, amici del Villaggio e semplici conoscenti…

Gli eventi sono gratuiti coofinanziati da Fondazione Comunitaria del Varesotto

CONTATTI: nido@ilvillaggioincitta.it – tel: 3331912031 – www.ilvillaggioincitta.it