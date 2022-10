“Noi non paghiamo”. A Saronno il debutto della protesta contro il carovita

Sono una trentina i cittadini saronnesi che ieri, in piazza Avis, hanno organizzato e partecipato ad un’assemblea pubblica contro il carovita.

A spiegare le motivazioni della riunione pubblica Roberto Guaglianone, membro di Attac Saronno: «Abbiamo voluto organizzare un’assemblea in piazza per coinvolgere i cittadini sul tema del caro bollette, perché sappiamo stanno arrivando bollette stratosferica di luce e gas».

Gli organizzatori riferiscono che nel corso del pomeriggio un centinaio di persone sono passate per chiedere informazioni e delucidazioni sulla riunione in atto. «Abbiamo provato a spiegare quali sono secondo noi le radici di questi prezzi così alti, dalla guerra in Ucraina in corso, alle speculazioni internazionali sul prezzo delle materie prime, che poi ricadono sui cittadini perché la politica non esercita un controllo sul mercato».

« Ieri è stata anche l’occasione per spiegare ai cittadini l’iniziativa “Noi non paghiamo”, che invita ad un’azione di disobbedienza civile e a non pagare quindi le bollette di luce e gas – conclude Guaglianone -. Il carovita non lo dobbiamo pagare noi e sabato 12 novembre dalle 15:30 scenderemo nuovamente in piazza per sensibilizzare i cittadini su questo tema».