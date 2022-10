Non basta l’effetto palaghiaccio: Mastini superati in casa dal Dobbiaco

Una serata da ricordare per tutto, tranne che per l’esito finale: nella “prima” assoluta nel nuovo PalAlbani, davanti a circa 850 spettatori, i Mastini non sono riusciti a centrare la prima vittoria stagionale in IHL e si sono piegati al Dobbiaco per 4-6, con gli ospiti che hanno condotto la partita da cima a fondo nonostante i tentativi di riaprire i giochi da parte dei ragazzi di Deveze.

Sarebbe sbagliato dire che il risultato passa in secondo piano, ma è altrettanto vero che il match di questo sabato 1 ottobre ha ugualmente la sua valenza: nel bianco, fresco e meraviglioso della Acinque Ice Arena sono arrivati in tanti per sostenere il Varese e per fare la conoscenza con l’impianto tirato a lucido, e non hanno fatto mancare il loro sostegno a Vanetti e compagni. La serata è stata anche nobilitata da un piccolo momento iniziale dedicato a Marco Fiori, la cui casacca numero 57 è tornata a guardare la pista dalla volta del palaghiaccio.

Lanciato il primo ingaggio però, il Dobbiaco ha fatto tornare alla dura realtà i Mastini e i loro tifosi, ed è stato proprio Adam Capannelli, fresco ex di turno, a guidare gli Icebears al “sacco” di Varese con due gol e due assist. Il canadese non aveva fatto mistero di voler tornare nella Città Giardino e si è vendicato sportivamente, andando anche un po’ oltre nel finale di partita quando è stato protagonista di un faccia a faccia teso con Odoni e si è beccato i fischi del pubblico.

Da un canadese ad altri due, quelli del Varese: Drolet ha messo a segno quattro punti (1 gol, 3 assist), il difensore Desaultes tre (1 gol, 2 assist). A livello di stranieri, la squadra pare davvero in ottime mani. Meno per quanto riguarda la disciplina: i gialloneri hanno accumulato ben 29′ di penalità: troppissimi, perché se anche il Dobbiaco ne ha approfittato poco (due reti in powerplay) la situazione ha costretto i Mastini a schierare a lungo gli special team con l’uomo in meno, perdendo così tante possibilità di costruire il gioco.

Gli ospiti, presto in doppio vantaggio, a un certo punto della partita si sono trovati avanti per 4-1 con l’unica rete giallonera siglata da Drolet sul finire della prima frazione, quando già gli avversari erano a quota due. I Mastini però sono squadra dura ad arrendersi e lo hanno mostrato al loro grande pubblico: la squadra di Deveze si è rifatta sotto prima sul 3-4 (reti di Desautles e Piroso tra il 28′ e il 36′) e quindi sul 5-6.

Dopo il nuovo allungo del messicano ex Como Majul, è toccato infatti a Marcello Borghi riaccendere le speranze del PalAlbani con ancora 9′ da giocare. Ma quando il Varese ha tolto il portiere Perla per l’uomo di movimento in più, ecco la seconda marcatura di Capannelli a porta vuota che ha chiuso i conti, prima di azzuffarsi con Odoni per terminare la gara in panca puniti.